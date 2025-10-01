Головна Спорт Новини
Зінченко пропустить жовтневі матчі збірної України – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
28-річний українець отримав пошкодження у поєдинку АПЛ проти «Сандерленда»

Команда Реброва 10 жовтня зіграє проти Ісландії, а 13-го проведе матч із Азербайджаном

Захисник «Ноттінгем Форест» Олександр Зінченко не допоможе збірній України у жовтневих матчах відбору до чемпіонату світу. Про це інформує «Главком» з посиланням на ТаТоТаке.

28-річний українець отримав пошкодження у поєдинку АПЛ проти «Сандерленда», що відбувся 27 вересня і завершився поразкою команди Постекоглу з рахунком 0:1. Після детального медичного обстеження з’ясувалося, що Зінченко догравав матч із травмою.

Через це він пропустить найближчі зустрічі «Ноттінгема» – у Лізі Європи з «Мідтьюлландом» та в чемпіонаті з «Ньюкаслом», а також не зможе взяти участь у жовтневих поєдинках національної збірної.

Команда Сергія Реброва 10 жовтня зіграє на виїзді проти Ісландії, а 13-го проведе номінально домашній матч із Азербайджаном. Після двох турів відбору «синьо-жовті» мають в активі один бал і займають третю сходинку у групі D.

У поточному сезоні Зінченко встиг провести чотири матчі за «Ноттінгем», куди перейшов на правах оренди з лондонського «Арсенала».

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

