Браянт мав із дружиною домовленість – не літати на гелікоптері разом
Кобі Браянт із дружиною Ванессою
Daily Express
Кобі з Ванессою припускали, що може трапитися щось неприємне
Легендарний баскетболіст «Лейкерс» Кобі Брайант і його дружина Ванесса мали домовленість, згідно з якою пара ніколи не літала разом на вертольоті. Про це журналу People повідомило джерело, близьке до сім'ї Браянтів.
«Кобі і Ванесса після одруження в 2001 році уклали угоду, за якою вони ніколи не сідали в гелікоптер разом, щоб у разі катастрофи не залишати дітей сиротами», - розповіло джерело.
26 січня Брайант і його 13-річна дочка Джіанна загинули в результаті краху гелікоптера в Каліфорнії. Крім них, у вертольоті летіли ще сім чоловік. Ніхто не вижив. Дружини баскетболіста Ванесси, а також трьох інших доньок пари на борту не було.
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