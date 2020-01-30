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    Браянт мав із дружиною домовленість – не літати на гелікоптері разом

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    Кобі Браянт із дружиною Ванессою - Браянт мав із дружиною домовленість – не літати на гелікоптері разом
    Кобі Браянт із дружиною Ванессою
    Daily Express

    Кобі з Ванессою припускали, що може трапитися щось неприємне

    Легендарний баскетболіст «Лейкерс» Кобі Брайант і його дружина Ванесса мали домовленість, згідно з якою пара ніколи не літала разом на вертольоті. Про це журналу People повідомило джерело, близьке до сім'ї Браянтів.

    «Кобі і Ванесса після одруження в 2001 році уклали угоду, за якою вони ніколи не сідали в гелікоптер разом, щоб у разі катастрофи не залишати дітей сиротами», - розповіло джерело.

    26 січня Брайант і його 13-річна дочка Джіанна загинули в результаті краху гелікоптера в Каліфорнії. Крім них, у вертольоті летіли ще сім чоловік. Ніхто не вижив. Дружини баскетболіста Ванесси, а також трьох інших доньок пари на борту не було.

     Читайте також: Дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко: Браянт у грі й поза нею був абсолютно різним
    баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Браянт
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