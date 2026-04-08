Британський слаломіст-зірка OnlyFans відмовився від виступів за Велику Британію

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Британський слаломіст-зірка OnlyFans відмовився від виступів за Велику Британію
Класс Розенталс вирішив змінити громадянство через дискваліфікацію його старшого брата через ведення сторінки з «дорослим» контентом
фото: Kim Jones

Класс Розенталс представлятиме Латвію

Британський веслувальник Класс Францискс Розенталс прийняв рішення припинити виступи за збірну Великої Британії і відтепер представлятиме Латвію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі. 

OnlyFans як фінансування спортивних виступів

Причиною такого кроку став скандал навколо платформи OnlyFans, яку спортсмен використовує для фінансування своєї професійної кар'єри. Рішення Розенталса значною мірою зумовлене досвідом його старшого брата, Куртса Адамса Розенталса. Минулого року він був дискваліфікований організацією Paddle UK на два роки через публікацію відвертого контенту.

Слаломіст пояснював, що державний грант у розмірі 21 000 доларів США на рік не покривав витрат на змагання, тоді як OnlyFans приніс йому близько 130 000 доларів США за кілька місяців. Хоча багато британських атлетів (зокрема стрибуни у воду Джек Ло і Метті Лі) мають акаунти на цій платформі, Розенталса покарали за «дискредитацію спорту» через надто відверте відео, зняте в літаку.

Повернення Класса Розенталса до витоків

Класс Розенталс вирішив змінити спортивне громадянство на латвійське (Латвія є країною походження його родини, а ім'я і прізвище спортсмена є повністю латиськими), щоб уникнути подібних санкцій з боку британських спортивних чиновників. Він наголосив, що підготовка до одного олімпійського циклу коштує від 100 000 фунтів Стерлінга до 180 000 фунтів Стерлінга, а робота на будівництві чи в барі не залишає часу на тренування елітного рівня.

«Спортсмени сьогодні змушені обирати між фінансовою стабільністю та Олімпіадою. Я розпочав свою сторінку, щоб фінансувати кар'єру, якій присвятив життя, але натомість отримав хвилю хейту», – написав атлет в Instagram. Спортсмен додав, що менталітет робити все, що необхідно для досягнення мети йому прищепила мати, яка багато працювала, щоб сини могли займатися веслувальним слаломом. Тепер Класс Розенталс планує вибороти путівку на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі, представляючи Латвію.

Нагадаємо, що британського слаломіста відсторонили від змагань через сторінку на OnlyFans. Куртс Розенталс є вихідцем з Латвії і представляв Велику Британію на престижних міжнародних змаганнях. 

