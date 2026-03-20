Дарія Демяник
Механізм ПСО для «Укрзалізниці» це необхідний крок, який допоможе відмовитися від крос-субсидування – економіст
Раніше «Укрзалізниця» намагалася ініціювати підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%, щоб покрити збитки від пасажирки
фото: uz.gov.ua

Запровадження механізму публічних сервісних зобов’язань (ПСО) для підтримки пасажирських перевезень «Укрзалізниці» є спробою вирішити давню проблему хронічної збитковості цього сегменту. Така модель також зменшить потребу компенсувати збитки пасажирських перевезень за рахунок підвищення тарифів на вантажні перевезення. Водночас ефективність нової моделі залежатиме від результатів її практичного застосування. Таку думку висловив економічний експерт Андрій Забловський, коментуючи рішення держави підтримати залізничного перевізника.

За його словами, пасажирські перевезення є збитковими не лише в Україні – у більшості країн світу вони також дотуються державою. Проте у Європі використовуються моделі фінансування, які дозволяють мінімізувати ці збитки або навіть робити окремі напрямки самоокупними.

«Для «Укрзалізниці» це питання фактично визнання проблеми хронічно збиткових пасажирських перевезень. Подібні моделі працюють у багатьох європейських країнах, і Україна має орієнтуватися на ці практики, особливо з огляду на інтеграцію до європейського транспортного простору», – зазначив Забловський.

Експерт наголосив, що нинішній механізм має експериментальний характер і фактично є пілотним проєктом. За його словами, держава таким чином намагається перевірити, чи працюватиме європейська модель фінансування в українських умовах, які суттєво відрізняються через війну та постійні атаки на інфраструктуру.

«Нічого не робити було б набагато гірше. Ситуація з інфраструктурою погіршується через постійні обстріли, зростають витрати на ремонт і підтримку мережі. У цих умовах держава, бізнес і громадяни зацікавлені в тому, щоб залізниця продовжувала стабільно працювати», – підкреслив він.

Забловський також звернув увагу на те, що залізниця залишається ключовим видом транспорту для країни, особливо під час війни, оскільки альтернативних масштабних перевізників наразі немає. Саме тому пошук нових моделей фінансування є необхідним для підтримки стабільності роботи галузі.

На думку Забловського, запровадження ПСО потенційно може зменшити фінансовий тиск на «Укрзалізницю» і частково вирішити проблему перехресного субсидування, коли збитки пасажирського сегмента покриваються за рахунок вантажних перевезень.

«Якщо ця модель покаже ефективність, то зменшиться потреба компенсувати збитки пасажирських перевезень за рахунок підвищення тарифів на вантажні перевезення. Але не варто очікувати миттєвого ефекту, це не магічне рішення», – підсумував економіст.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував уряду утримати тарифи на вантажні залізничні перевезення «Укрзалізниці» без змін протягом 2026 року, адже підвищення тарифів державних монополій у нинішніх умовах може мати критичні наслідки для промисловості. Зокрема, йдеться про металургійні, гірничі, хімічні підприємства та виробників будівельних матеріалів, які вже працюють в умовах енергетичної кризи, кадрового дефіциту, зростання витрат та наслідків війни.

Як відомо, раніше «Укрзалізниця» намагалася ініціювати підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%, щоб покрити збитки від пасажирки, які сягнули вже 22 млрд грн. Але у Мінекономіки виступили проти: там заявили, що перш ніж підвищувати тарифи на вантажні перевезення, «Укрзалізниця» має оновити тарифний збірник, який не переглядався з 2009 року. «Просто загальне підвищення тарифів не дасть ефекту. Частина вантажів піде на дороги або просто зникне через зупинку підприємств», – заявив міністр економіки.

