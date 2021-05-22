Роналду провів перемовини з тренером «Манчестер Юнайтед»

Нападник «Ювентуса» може повернутися в клуб, у якому виграв перший «Золотий м’яч»

Кріштіану Роналду може повернутися в «Манчестер Юнайтед», в якому він виграв свій перший «Золотий м’яч». Як повідомляє AS, 36-річний футболіст зустрівся з головним тренером «червоних дияволів» Уле-Гуннаром Сульшером. Норвежець особисто зацікавлений у трансфері Роналду. Він розповів Крішу про плани команди і обговорив можливий перехід гравця. Відзначається, що сам Роналду зацікавлений в поверненні в англійський клуб. Португальський футболіст прийме рішення після того, як стане відомо, чи потрапить «Ювентус» в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Роналду виступає в складі «Ювентуса» з 2018 року, перейшовши в італійський клуб з мадридського «Реала» за €117 млн. Контракт Роналду з «Ювентусом» діє до літа 2022 року. У нинішньому сезоні Роналду взяв участь в 33 матчах чемпіонату Італії, забив 29 голів і віддав три результативні передачі.

«Манчестер Юнайтед» нещодавно продовжив угоду з іншим ветераном, форвардом збірної Уругваю Едінсоном Кавані.

Манкуніанці зайняли друге місце в чемпіонаті Англії, а 26 травня в грі проти «Вільярреала» розіграють головний трофей Ліги Європи.

Відомо, що Роналду таємно вивіз увесь свій люксовий автопарк з Турину (відео).