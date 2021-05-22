  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Роналду провів перемовини з тренером «Манчестер Юнайтед»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кріштіану Роналду може повернутися в Англію - Роналду провів перемовини з тренером «Манчестер Юнайтед»
    Кріштіану Роналду може повернутися в Англію
    Фото з відкритих джерел

    Нападник «Ювентуса» може повернутися в клуб, у якому виграв перший «Золотий м’яч»

    Кріштіану Роналду може повернутися в «Манчестер Юнайтед», в якому він виграв свій перший «Золотий м’яч». Як повідомляє AS, 36-річний футболіст зустрівся з головним тренером «червоних дияволів» Уле-Гуннаром Сульшером. Норвежець особисто зацікавлений у трансфері Роналду. Він розповів Крішу про плани команди і обговорив можливий перехід гравця. Відзначається, що сам Роналду зацікавлений в поверненні в англійський клуб. Португальський футболіст прийме рішення після того, як стане відомо, чи потрапить «Ювентус» в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

    Роналду виступає в складі «Ювентуса» з 2018 року, перейшовши в італійський клуб з мадридського «Реала» за €117 млн. Контракт Роналду з «Ювентусом» діє до літа 2022 року. У нинішньому сезоні Роналду взяв участь в 33 матчах чемпіонату Італії, забив 29 голів і віддав три результативні передачі.

    «Манчестер Юнайтед» нещодавно продовжив угоду з іншим ветераном, форвардом збірної Уругваю Едінсоном Кавані.

    Манкуніанці зайняли друге місце в чемпіонаті Англії, а 26 травня в грі проти «Вільярреала» розіграють головний трофей Ліги Європи.

    Відомо, що Роналду таємно вивіз увесь свій люксовий автопарк з Турину (відео).

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду ФК Манчестер Юнайтед
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Роналду провів перемовини з тренером «Манчестер Юнайтед»