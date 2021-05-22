Горуна переміг легенду карате і вперше став чемпіоном Європи

Львів’янин здолав у фіналі п’ятиразового чемпіона світу Агаєва

Бронзовий призер чемпіонату світу і володар Кубку світу Станіслав Горуна став чемпіоном Європи. У хорватському місті Пореч на 56-му чемпіонаті Європи з карате у чоловічому куміте вагової категорії до 75 кг львів'янин переміг свого давнього суперника з Азербайджану, легендарного Рафаеля Агаєва – 5-разового чемпіона світу, 11-разового чемпіона Європи, переможця Всесвітніх та Європейських ігор. Бій завершився з рахунком - 3:1 на користь українця.

Суперники дуже добре знають один одного, тому розпочали фінальний поєдинок обережно. Розв'язка настала на останній хвилині бою. Спершу, за 34 секунди до його завершення, один бал заробив Агаєв. Але українець таки зумів вирвати вольову перемогу, провівши результативну атаку ногою в голову за 6 секунд до фінального гонга. Після численних повторів судді таки дали Горуні три бали. Далі азербайджанець намагався відігратися, але українець не дав йому жодного шансу.

Раніше Горуна перемагав на Європейських іграх, етапах Кубка світу.