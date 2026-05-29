Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Будучность» Ковляра завершила виступи в Адріатичній лізі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
«Будучность» Ковляра завершила виступи в Адріатичній лізі
Олександр Ковляр віддав 7 результативних передач, зробив 1 підбирання, 1 перехоплення
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

«Будучность» Ковляра програла на виїзді «Дубаю»

Захисник збірної України Олександр Ковляр провів свій останній матч в цьому сезоні в Адріатичній лізі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Будучность» Ковляра програла на виїзді «Дубаю» 77:103 і поступилась в півфінальній серії 1:2.

Олександр Ковляр зосередився на побудові атак, тому за 15 хвилин на майданчику не набрав очок (0/1 двоочкові), але віддав 7 результативних передач, зробив 1 підбирання, 1 перехоплення при 1 втраті та 1 фолі.

Загалом в цьому сезоні Адріатичної ліги Ковляр за Будучность зіграв 28 матчів, в середньому граючи 16.3 хвилини, набирав 5.9 очка, 1.6 підбирання, 2.7 передачі та 0.8 перехоплення.

Попереду у «Будучності» фінальна серія чемпіонату Чорногорії проти «Студентскі Центар», дати якої поки не були визначені через участь команди Ковляра у плейоф Адріатичної ліги.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: Олександр Ковляр баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віктор Вембаньяма поводився неприродньо для себе та провів невдалий матч
Зірковий баскетболіст «Сан-Антоніо» отримав попередження від НБА
Вчора, 09:59
У сезоні 2025/26 «Харківські Соколи» під керівництвом Плеханова посіли друге місце в регулярному чемпіонаті
Екстренер «Харківських Соколів» очолив «Київ-Баскет»
20 травня, 12:55
Лукашов допоміг «Рігас Зеллі» виграти нагороди латвійської першості
Лукашов здобув бронзу чемпіонату Латвії з баскетболу
15 травня, 10:52
Вембаньяма у п'ятому матчі чвертьфінальної серії плейоф НБА з «Міннесотою» записав на свій рахунок 27 очок, 17 підбирань та п'ять передач
Центровий «Сан-Антоніо» Вембаньяма повторив історичне досягнення у плейоф НБА
13 травня, 16:18
Цього року Черній очолив також національну жіночу збірну України з баскетболу 3х3
Юнацькі Олімпійські ігри: визначився тренер жіночої збірної України U-18 з баскетболу 3х3
12 травня, 11:07
З 2015 року Кочубей працює у структурі національних збірних України
Змінився головний тренер жіночої збірної України з баскетболу
11 травня, 16:20
Жіноча збірна України U18 з баскетболу 3х3 зіграє на юнацьких Олімпійських іграх 2026
Жіноча збірна України U18 з баскетболу 3х3 відібралася на юнацькі Олімпійські ігри 2026
7 травня, 17:29
Іспанський «Більбао» вдруге став переможцем Кубку Європи ФІБА
Визначився володар баскетбольного Кубку Європи
30 квiтня, 12:14
«Рівне» перемогло «Харківських Соколів» 92:87
«Рівне» перемогло «Харківських Соколів» у другій грі за бронзу баскетбольної Суперліги
30 квiтня, 09:38

Новини

Сили оборони у ході бойових дій на Луганщині ліквідували російського тренера з плавання
Сили оборони у ході бойових дій на Луганщині ліквідували російського тренера з плавання
«Будучность» Ковляра завершила виступи в Адріатичній лізі
«Будучность» Ковляра завершила виступи в Адріатичній лізі
«Панатінаїкос» дезінфікував домашню арену, на якій його принциповий суперник виграв Євролігу
«Панатінаїкос» дезінфікував домашню арену, на якій його принциповий суперник виграв Євролігу
УЄФА визнала гол гравця «Шахтаря» найкращим у сезоні в Лізі конференцій
УЄФА визнала гол гравця «Шахтаря» найкращим у сезоні в Лізі конференцій
Визначилися півфінальні пари Чемпіонату світу з хокею
Визначилися півфінальні пари Чемпіонату світу з хокею
Олімпійський чемпіон поїде до Москви заради бою з росіянином
Олімпійський чемпіон поїде до Москви заради бою з росіянином

Новини

Російський опозиціонер розповів про хитрощі, якими Кремль заганяє людей на фронт
Сьогодні, 08:19
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 29 травня 2026 року
Сьогодні, 06:00
США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву
Вчора, 21:53
«Пішов лісом із Казахстану!» В Астані під час візиту Путіна затримано активіста з українським прапором (фото)
Вчора, 20:46
Кортеж Путіна у Казахстані супроводжував броньовик із туреллю та системою придушення дронів (відео)
Вчора, 19:50
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Вчора, 19:06

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua