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Клуб Трубіна зазнав поразки. Результати перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Клуб Трубіна зазнав поразки. Результати перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
«Інтер» зробив впевнений крок до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть 11-12 березня

У середу, 5 березня, відбулися чотири поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

«Фейєнорд» – «Інтер» 0:2 (0:1)

Голи: Тюрам (38), Мартінес (50).

«Інтер» володів перевагою протягом всього поєдинку. У першому таймі Барелла виконав подачу з правого флангу на дальню стійку, де без нагляду залишився Тюрама, який і відкрив рахунок. На початку другого тайму Мартінес підібрав м'яч у штрафному майданчику «Фейєнорда» та сильним ударом подвоїв рахунок.

Також «Інтер» не реалізував пенальті в другому таймі – удар Зелінські відбив Велленройтер.

«Баварія» – «Байєр» 3:0 (1:0)

Голи: Кейн (9), Мусіала (54), Кейн (75)

У німецькому дербі рахунок на початку гри відкрив ударом головою Гаррі Кейн. У другому таймі Джамал Мусіала та той же Кейн довели рахунок до розгромного. Також варто зазначити, що у другому таймі отримав «червону» картку гравець «Байєра» Норді Мукіеле.

ПСЖ – «Ліверпуль» 0:1 (0:0)

Голи: Елліотт (88)

ПСЖ володів перевагою протягом поєдинку, але не зумів реалізувати свої моменти. А от «Ліверпуль» забив в кінці гри і повертається додому з важливою перемогою.

«Бенфіка» – «Барселона» 0:1 (0:0)

Голи: Рафінья (61)

На початку гри українець Анатолій Трубін кілька разів врятував «Бенфіку» після небезпечних ударів гравців «Барселони». У середині першого тайму захисник каталонців Кубарсі отримав «червону» картку та залишив свою команду в меншості. 

Єдиний гол у грі забив бразилець Рафінья, який допоміг «Барселоні» здобути перемогу на виїзді. 

Нагадаємо, матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть 11-12 березня, чвертьфінали – 8-9 та 15-16 квітня, півфінали – 29-30 квітня та 6-7 травня. Фінал турніру пройде 31 травня в Мюнхені (Німеччина).

Як повідомлялося, клуби українців Луніна і Зінченка здобули перемоги у перших поєдинках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

До слова, Міністерство молоді та спорту оголосило про позбавлення спортивних звань деяких спортсменів. Зокрема Анатолія Тимощука і Сергія Карякіна позбавили звань «Заслужений майстер спорту України» і «Майстер спорту України», а Каху Каладзе – «Майстер спорту України міжнародного класу».

Веслувальницю Ларису Жалінську, яка служила в Нацгвардії і виїхала в Росію, позбавили звань «Майстер спорту України міжнародного класу» та «Майстер спорту України».

Позбавили звання «Майстер спорту України» і чернівецького каратиста Євгена Пилипюка, який не повернувся до України після турніру у Венеції, а також його дружину Дар’ю Пилипюк.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Гаррі Кейн Анатолій Трубін

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