Клуб Трубіна зазнав поразки. Результати перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть 11-12 березня
У середу, 5 березня, відбулися чотири поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».
«Фейєнорд» – «Інтер» 0:2 (0:1)
Голи: Тюрам (38), Мартінес (50).
«Інтер» володів перевагою протягом всього поєдинку. У першому таймі Барелла виконав подачу з правого флангу на дальню стійку, де без нагляду залишився Тюрама, який і відкрив рахунок. На початку другого тайму Мартінес підібрав м'яч у штрафному майданчику «Фейєнорда» та сильним ударом подвоїв рахунок.
Також «Інтер» не реалізував пенальті в другому таймі – удар Зелінські відбив Велленройтер.
«Баварія» – «Байєр» 3:0 (1:0)
Голи: Кейн (9), Мусіала (54), Кейн (75)
У німецькому дербі рахунок на початку гри відкрив ударом головою Гаррі Кейн. У другому таймі Джамал Мусіала та той же Кейн довели рахунок до розгромного. Також варто зазначити, що у другому таймі отримав «червону» картку гравець «Байєра» Норді Мукіеле.
ПСЖ – «Ліверпуль» 0:1 (0:0)
Голи: Елліотт (88)
ПСЖ володів перевагою протягом поєдинку, але не зумів реалізувати свої моменти. А от «Ліверпуль» забив в кінці гри і повертається додому з важливою перемогою.
«Бенфіка» – «Барселона» 0:1 (0:0)
Голи: Рафінья (61)
На початку гри українець Анатолій Трубін кілька разів врятував «Бенфіку» після небезпечних ударів гравців «Барселони». У середині першого тайму захисник каталонців Кубарсі отримав «червону» картку та залишив свою команду в меншості.
Єдиний гол у грі забив бразилець Рафінья, який допоміг «Барселоні» здобути перемогу на виїзді.
Нагадаємо, матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть 11-12 березня, чвертьфінали – 8-9 та 15-16 квітня, півфінали – 29-30 квітня та 6-7 травня. Фінал турніру пройде 31 травня в Мюнхені (Німеччина).
Як повідомлялося, клуби українців Луніна і Зінченка здобули перемоги у перших поєдинках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
До слова, Міністерство молоді та спорту оголосило про позбавлення спортивних звань деяких спортсменів. Зокрема Анатолія Тимощука і Сергія Карякіна позбавили звань «Заслужений майстер спорту України» і «Майстер спорту України», а Каху Каладзе – «Майстер спорту України міжнародного класу».
Веслувальницю Ларису Жалінську, яка служила в Нацгвардії і виїхала в Росію, позбавили звань «Майстер спорту України міжнародного класу» та «Майстер спорту України».
Позбавили звання «Майстер спорту України» і чернівецького каратиста Євгена Пилипюка, який не повернувся до України після турніру у Венеції, а також його дружину Дар’ю Пилипюк.
Коментарі — 0