Два клуби достроково втратили шанси на участь у плейоф Ліги чемпіонів

На виступах у своїх чемпіонатах зосередяться «Кайрат» і «Вільярреал»

За підсумками першого ігрового дня сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 із шансами на вихід до плейоф попрощалися два клуби. Про це повідомляє «Главком».

«Кайрату» в Казахстані не вдалося уникнути поразки від «Брюгге». Бельгійці розгромили господарів поля з рахунком 4:1 і залишили їх з одним заліковим балом, недостатнім для продовження боротьби за вихід бодай до 1/16 фіналу плейоф. Наступного тижня, 28 січня 2026 року, «Кайрат» гостюватиме у впевнено лідируючого в турнірній таблиці «Арсеналу».

Фатальна невдача спіткала й «Вільярреал». Іспанці відкрили рахунок у домашньому матчі проти «Аякса», але на 90-й хвилині втратили й нічийний результат, поступившись 1:2. «Вільярреал» теж має тільки один заліковий бал і тому не зможе фінішувати в топ-24 турнірної таблиці. Останній для клубу в поточній кампанії Ліги чемпіонів матч відбудеться в середу, 28 січня 2026 року, коли його в Леверкузені прийматиме «Баєр».

За кількістю наразі наявних очок найбільші шанси приєднатися до «Кайрата» й «Вільярреала» мають «Славія Прага», «Айнтрахт Франкфурт» і «Атлетік Більбао». Свої поєдинки сьомого туру основного етапу вони проведуть сьогодні, 21 січня 2026 року. Чехи прийматимуть «Барселону», німці гостюватимуть у «Карабаха», а іспанці – в «Аталанти».

Перший учасник 1/8 фіналу плей-оф уже визначився, тоді як ще 10 клубів точно не вилетять. «Главком» також підготував анонс наступних найцікавіших протистоянь турніру.