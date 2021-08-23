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    Буяльський забив блискучий гол і долучився до розгрому «Десни»

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    Віталій Буяльський провів блискучий матч - Буяльський забив блискучий гол і долучився до розгрому «Десни»
    Віталій Буяльський провів блискучий матч
    Фото: ФК Динамо

    Півзахисник «Динамо» записав на свій рахунок два результативні удари

    Гравець київського «Динамо» Віталій Буяльський став найкращим гравцем в центральному матчі 5 туру. В грі з «Десною» півзахисник забив два голи і заробив пенальті, який реалізував Віктор Циганков. Команда Мірчи Луческу перемогла – 4:0.

    Особливо ефектним вийшов перший гол. Півзахисник одним дотиком обробив м’яч, а другим відправив його в дальній верхній кут воріт.

    В інших матчах дня «Зоря» в гостях здолала «Маріуполь» – 4:3, а «Олександрія» повезла три очки з Ковалівки, де здолала місцевий «Колос» – 1:0.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Віталій Буяльський
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    Буяльський забив блискучий гол і долучився до розгрому «Десни»