«Динамо» розгромило лідера і очолило турнірну таблицю Прем’єр-ліги

В п’ятому турі кияни впевнено здолали чернігівську «Десну»

Київське «Динамо» реабілітувалося за нічию з «Інгульцем» в попередньому турі чемпіонату України. Сьогодні команда Мірчи Луческу приймала лідера, чернігівську «Десну», і впевнено перемогла – 4:0.

В першому таймі кияни забили двічі. Спочатку супер удар з лінії штрафного майданчика вдався Віталію Буяльському. Півзахисник одним дотиком обробив м’яч, а другим відправив його в дальній верхній кут воріт. Згодом Буяльський заробив ще й пенальті. Арбітр спочатку не помітив порушення правил, але після перегляду відеоповтору змінив своє рішення. 11-метровий реалізував Віктор Циганков.

Після перерви киянам допомагав захисник гостей Тарас Завійський. Його невдала скидка м'яча головою воротарю призвела до третього голу – дубль оформив Буяльський. Згодом вже Ілля Шкурін пробивав головою по воротах «Десни», м'яч летів повз ворота, але влучив у Завійського і затріпотів у сітці - 4:0.

В інших матчах дня «Зоря» в гостях здолала «Маріуполь» – 4:3, а «Олександрія» повезла три очки з Ковалівки, де здолала місцевий «Колос» – 1:0.

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Нагадаємо, з лікарні виписали головного тренера «Динамо» Мірчу Луческу.