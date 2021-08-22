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    «Динамо» розгромило лідера і очолило турнірну таблицю Прем’єр-ліги

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    Кияни знову очолили чемпіонську гонку - «Динамо» розгромило лідера і очолило турнірну таблицю Прем’єр-ліги
    Кияни знову очолили чемпіонську гонку
    Фото: ФК Динамо

    В п’ятому турі кияни впевнено здолали чернігівську «Десну»

    Київське «Динамо» реабілітувалося за нічию з «Інгульцем» в попередньому турі чемпіонату України. Сьогодні команда Мірчи Луческу приймала лідера, чернігівську «Десну», і впевнено перемогла – 4:0.

    В першому таймі кияни забили двічі. Спочатку супер удар з лінії штрафного майданчика вдався Віталію Буяльському. Півзахисник одним дотиком обробив м’яч, а другим відправив його в дальній верхній кут воріт. Згодом Буяльський заробив ще й пенальті. Арбітр спочатку не помітив порушення правил, але після перегляду відеоповтору змінив своє рішення. 11-метровий реалізував Віктор Циганков.

    Після перерви киянам допомагав захисник гостей Тарас Завійський. Його невдала скидка м'яча головою воротарю призвела до третього голу – дубль оформив Буяльський. Згодом вже Ілля Шкурін пробивав головою по воротах «Десни», м'яч летів повз ворота, але влучив у Завійського і затріпотів у сітці - 4:0.

    В інших матчах дня «Зоря» в гостях здолала «Маріуполь» – 4:3, а «Олександрія» повезла три очки з Ковалівки, де здолала місцевий «Колос» – 1:0.

    Турнірна таблиця

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    Нагадаємо, з лікарні виписали головного тренера «Динамо» Мірчу Луческу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Десна»
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    «Динамо» розгромило лідера і очолило турнірну таблицю Прем’єр-ліги