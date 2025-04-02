Українські параатлети завоювали 22 нагороди на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

Найуспішнішою спортсменкою серед українців стала триразова олімпійська призерка Людмила Даниліна

Паралімпійська збірна України з легкої атлетики завершила виступи на чемпіонаті Європи, що проходив в фінському Еспу. За результатами змагань українці вибороли 22 нагороди.

В фінському місті Еспу відбувся чемпіонат Європи з пара легкої атлетики, який проходив з 27 по 31 березня. На чемпіонаті Європи-2025 Україну представляли 16 спортсменів, які вибороли 22 нагороди. Українські спортсмени змагалися в шести різних видах спорту.

Найуспішнішою спортсменкою серед українців стала триразова олімпійська призерка Людмила Даниліна, яка на чемпіонаті Європи виборола одразу п'ять медалей, три з яких були золоті.

Також золоті нагороди чемпіонату Європи здобули Василь Біленко, Максим Коваль та Руслана Муравська, які підтвердили звання чемпіонів Європи, здобуті в 2024 році

Усі результати України на Євро з пара легкої атлетики

«Золото» – Людмила Даниліна (800, 1500 та 3000 м), Василь Біленко (60 м з бар'єрами), Павло Волуйкевич (1500 м), Максим Коваль (штовхання ядра), Руслана Муравська (стрибки у висоту).

«Срібло» – Павло Волуйкевич (3000 м), Людмила Даниліна (естафета 4х200 та 4х400 м), Кирило Безверхов (стрибки у висоту), Ірина Кандиба (3000 м), Михайло Біленко (багатоборство, 60 м з бар'єрами), Ольга Зазуляк (естафета 4х200 та 4х400 м), Руслана Муравська (естафета 4х200 та 4х400 м, 60 м з бар'єрами), Сергій Сапєтченков (400 м), Єлизавета Ільєнко (естафета 4х200 та 4х400 м).

«Бронза» – Єлизавета Ільєнко (стрибки у висоту), Сергій Сапєтченков (естафета 4х200 м.), Олександр Яровий (штовхання ядра), Ольга Зазуляк (потрійний стрибок), Михайло Біленко (естафета 4х200 м.), Ірина Кандиба (1500 м), Вікторія Шпачинська (штовхання ядра), Павло Волуйкевич (естафета 4х200 м), Василь Біленко (естафета 4х200 м).

Нагадаємо, українські параволейболістки стали бронзовими призерками Кубка Чемпіонів.

Міжнародний турнір з волейболу сидячи проходив в італійському місті Піза за участі шести найсильніших жіночих команд Європи.

У груповому раунді українська пара збірна впевнено перемогла команди Угорщини та Словенії з рахунками 3:0. У півфінальній грі з командою Італії українки поступилися – 1:3.

У грі за третє місце українська параволейбольна команда перемогла команду Угорщини з рахунком 3:0 та виборола бронзові нагороди.