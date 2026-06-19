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Чемпіон Саудівської Аравії став кандидатом у тренери збірної Португалії – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Чемпіон Саудівської Аравії став кандидатом у тренери збірної Португалії – ЗМІ
Жорже Жезуш близький до призначення на батьківщині
фото: EFE

Досвідчений фахівець матиме нагоду змінити одну команду Кріштіану Роналду на іншу

Колишній керманич аравійського «Аль-Насра» Жорже Жезуш став головним претендентом на посаду головного тренера національної команди Португалії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ESPN Brazil.

Представники фахівця та федерації нібито перебувають на просунутій стадії перемовин. Жезуш повинен замінити Роберто Мартінеса після Чемпіонату світу 2026. Натомість іспанець – основний кандидат на вакантне місце в «Аль-Насрі».

У разі призначення 71-річний Жезуш уперше працюватиме з національною командою. Раніше він тренував клуби в Португалії, Саудівській Аравії, Бразилії та Туреччині. Досвідчений фахівець виграв трофеї у кожній з цих країн.

Збірна Португалії на ЧС-2026

Національна команда Португалії розійшлася миром зі збірною ДР Конго (1:1) в стартовому турі групового етапу Чемпіонату світу 2026 у квартеті K. Уже на 6-й хвилині португальська збірна повела в рахунку – Нету подав із лівого флангу, а Невеш головою пробив у дальній кут із меж штрафного. Натомість збірна ДР Конго несподівано забила перед перервою: після розіграшу кутового з правого флангу Вісса з лінії воротарського майданчика головою ефектно відправив м'яч у сітку.

Чемпіонат світу 2026. Група F

Португалія – ДР Конго – 1:1

  • Голи: Невеш, 6 – Вісса, 45+5

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До слова, раніше Роналду встановив віковий рекорд на Чемпіонаті світу 2026. Капітан збірної Португалії став найстаршим польовим футболістом в історії турніру з виходом у стартовому складі. У день поєдинку Роналду виповнився 41 рік і 132 дні.

Нагадаємо, «Аль-Наср» зважить ідею дуету Роналду та його сина. Керівництво клубу вивчає доцільність переведення Кріштіану Роналду-молодшого до основи. Нащадку п'ятиразового володаря «Золотого м'яча» в червні виповниться 16 років.

 

Теги: тренер

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