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Тренер збірної Португалії зібрався тренувати Роналду на клубному рівні – журналіст

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Тренер збірної Португалії зібрався тренувати Роналду на клубному рівні – журналіст
Роберто Мартінес готовий поїхати на Близький Схід
фото: EFE

Іспанський фахівець засумував за роботою на щоденній основі

Керманич національної команди Португалії Роберто Мартінес розпочав перемовини з аравійським «Аль-Насром». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Фабріса Гокінса.

Іспанець покине португальську збірну після Чемпіонату світу (ЧС). Тренер після тривалої паузи прагне відновити роботу на клубному рівні. Раніше чемпіонів Саудівської Аравії покинув Жорже Жезуш.

Мартінес очолив Португалію у 2023 році. Перед цим він працював зі збірною Бельгії у 2016-2022 роках. Найвищим досягненням іспанського фахівця стала «бронза» ЧС-2018.

На клубному рівні Мартінес тренував лише в чемпіонаті Англії. Він працював на чолі «Свонсі», «Вігана» та ліверпульського «Евертона». У сезоні 2012/13 іспанець завоював Кубок Англії з «Віганом».

До слова, нещодавно Роналду та Мбаппе з'явилися у новій веселій рекламі до Чемпіонату світу. Вони пожартували один на одним у нових роликах Lego. Футболісти зібрали конструктор із серії Football Highlights.

Нагадаємо, раніше Роналду став чемпіоном Саудівської Аравії з «Аль-Насром». У фінальному турі чемпіонату Саудівської Аравії команда суперзірки розгромила «Дамак» із Хаміс-Мушайта (4:1). Сам португалець доклався до перемоги дублем.

Теги: ФК «Аль-Наср» НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер

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