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Новозеландка за 29 днів пробігла Альпи та перевершила чоловічий рекорд

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Новозеландка за 29 днів пробігла Альпи та перевершила чоловічий рекорд
Для 42-річної новозеландки на шляху до цілі найважчим був перший тиждень забігу
фото: Marathon Handbook

Софі Вудс підкорилося неймовірне досягнення

42-річна новозеландська ультрамарафонка Софі Вудс подолала легендарний маршрут Via Alpina, що простягається через усі Альпи, лише за 29 днів, встановивши новий абсолютний рекорд серед чоловіків і жінок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Вісім країн за місяць

Маршрут завдовжки близько 2000 кілометрів проходить територією восьми країн: Італії, Словенії, Австрії, Німеччини, Ліхтенштейну, Швейцарії, Франції та Монако. Загальний набір висоти перевищує 109 тисяч метрів, що приблизно дорівнює дванадцяти сходженням на Еверест.

Вудс стартувала 4 липня в італійському Трієсті, а ввечері 1 серпня фінішувала на узбережжі Монако, покращивши попередній абсолютний рекорд британця Джейка Каттералла, який у 2024 році подолав маршрут за 35 днів. Також вона значно перевершила жіноче досягнення Тесси Касперс, яка витратила на дистанцію 38 днів.

Протягом майже місяця спортсменка проводила в русі по 15-18 годин щодня, долаючи в середньому понад 63 кілометри та близько 3600 метрів набору висоти. На шляху їй довелося пережити кілька хвиль екстремальної спеки, обходити райони лісових пожеж у Франції, що додало до маршруту додаткові кілометри й підйоми, боротися зі штормами та роями гірських ґедзів. На завершальному етапі Вудс спала лише по півтори-дві з половиною години на добу, щоб вкластися у запланований 30-денний термін.

Що допомогло спортсменці подолати дистанцію?

У проходженні дистанції спортсменку супроводжувала невелика команда підтримки – чоловік Джордж, подруга Зої та собака Ніла. Для відновлення сил вона використовувала максимально калорійний раціон, який складався з пасти, енергетичних гелів і навіть страв із McDonald's, адже щодня організм витрачав тисячі калорій.

Після фінішу Вудс не приховувала емоцій. «Я в екстазі, але абсолютно виснажена. Перший тиждень був жахливим – усе набрякло і боліло, я була впевнена, що порву всі м'язи. На третьому тижні відчула, що моя форма нарешті почала працювати на мене. Здавалося, ніби я їла гори на сніданок», – сказала рекордсменка.

За її словами, успіх в ультрамарафонах визначають не лише фізична підготовка, а й здатність адаптуватися до будь-яких труднощів. На запитання про найближчі плани після 29 днів безперервного бігу вона з усмішкою відповіла, що хоче лише відпочити на дивані, подивитися Netflix і нарешті поїсти свіжих овочів.

Нагадаємо, що Лондонський марафон 2026 року став наймасштабнішим марафоном в історії світового спорту, встановивши новий рекорд Гіннеса за кількістю людей, які успішно подолали дистанцію. 

Теги: марафон рекорд легка атлетика

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