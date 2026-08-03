Ексгравець НБА допоможе збірній Україні у матчах з Грецією та Чорногорією – ЗМІ
На збірну України з баскетболу очікує суттєве підсилення
Гравець «Реала» Максим Шульга у серпні приєднається до тренувального табору збірної України в рамках підготовки до матчів другого етапу кваліфікації Чемпіонату світу проти Греції та Чорногорії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на basket.com.ua.
Максим Шульга раніше не викликався до збірної України з баскетболу.
28 серпня збірна України проведе формально домашній матч другого етапу кваліфікації Чемпіонату світу проти Греції в Ризі (Латвія), а 31 серпня на виїзді зіграє проти Чорногорії.
Україна у серпні також проведе два контрольні поєдинки – проти університету Аризони та збірної Латвії.
У минулому сезоні Шульга зіграв за «Бостон» 11 матчів у регулярному чемпіонаті НБА та два поєдинки у плейоф. Цього літа українець підписав контракт з мадридським «Реалом».
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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