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Ексгравець НБА допоможе збірній Україні у матчах з Грецією та Чорногорією – ЗМІ

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ексгравець НБА допоможе збірній Україні у матчах з Грецією та Чорногорією – ЗМІ
Максим Шульга раніше не викликався до збірної України з баскетболу
фото: Бостон Селтікс

На збірну України з баскетболу очікує суттєве підсилення

Гравець «Реала» Максим Шульга у серпні приєднається до тренувального табору збірної України в рамках підготовки до матчів другого етапу кваліфікації Чемпіонату світу проти Греції та Чорногорії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на basket.com.ua.

Максим Шульга раніше не викликався до збірної України з баскетболу.

28 серпня збірна України проведе формально домашній матч другого етапу кваліфікації Чемпіонату світу проти Греції в Ризі (Латвія), а 31 серпня на виїзді зіграє проти Чорногорії.

Україна у серпні також проведе два контрольні поєдинки – проти університету Аризони та збірної Латвії.

У минулому сезоні Шульга зіграв за «Бостон» 11 матчів у регулярному чемпіонаті НБА та два поєдинки у плейоф. Цього літа українець підписав контракт з мадридським «Реалом».

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: Максим Шульга баскетбол НБА

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