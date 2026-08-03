Ексгравець НБА допоможе збірній Україні у матчах з Грецією та Чорногорією – ЗМІ

Максим Шульга раніше не викликався до збірної України з баскетболу

На збірну України з баскетболу очікує суттєве підсилення

Гравець «Реала» Максим Шульга у серпні приєднається до тренувального табору збірної України в рамках підготовки до матчів другого етапу кваліфікації Чемпіонату світу проти Греції та Чорногорії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на basket.com.ua.

Максим Шульга раніше не викликався до збірної України з баскетболу.

28 серпня збірна України проведе формально домашній матч другого етапу кваліфікації Чемпіонату світу проти Греції в Ризі (Латвія), а 31 серпня на виїзді зіграє проти Чорногорії.

Україна у серпні також проведе два контрольні поєдинки – проти університету Аризони та збірної Латвії.

У минулому сезоні Шульга зіграв за «Бостон» 11 матчів у регулярному чемпіонаті НБА та два поєдинки у плейоф. Цього літа українець підписав контракт з мадридським «Реалом».

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.