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«Феєнорд» зробив тренером віцечемпіона світу-2010

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Феєнорд» зробив тренером віцечемпіона світу-2010
Джованні ван Бронкхорст опинився вдома
фото: ФК «Феєнорд»

Нідерландський гранд знову повернув власного вихованця

Джованні ван Бронкхорст став головним тренером роттердамського «Феєнорда». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Фахівець обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Робіна ван Персі. Легенду англійської Прем'єр-ліги звільнили по завершенні сезону. Команда з ним на чолі фінішувала другою в Ередивізі.

Ван Бронкхорст вдруге очолив «Феєнорд». Він працював із грандом у 2015-2019 роках і завоював один чемпіонський титул, а також по два Кубки та Суперкубки Нідерландів. Як футболіст ван Бронкхорст виступав за роттердамців на зорі та схилі кар'єри.

Останнім місцем роботи нідерландця був англійський «Ліверпуль». У сезоні, що нещодавно завершився, він був асистентом співвітчизника Арне Слота. Також ван Бронкхорст самостійно тренував стамбульський «Бешикташ», шотландський «Рейнджерс» і китайський «Гуанчжоу Сіті».

До слова, керманич міланського «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.

Нагадаємо, раніше керманич мадридського «Атлетіко» Дієго Сімеоне підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру. Аргентинський фахівець очолив «матрацників» у грудні 2011 року. Цьогоріч він святкуватиме 15-річчя на посаді керманича іспанського гранда.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Феєноорд» Ередивізіє

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