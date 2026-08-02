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«Челсі» підтвердив перехід фіналіста Чемпіонату світу 2026

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Челсі» підтвердив перехід фіналіста Чемпіонату світу 2026
Валентін Барко повернувся в АПЛ
фото: EFE

Англійський гранд закрив очікуваний трансфер

Півзахисник Валентін Барко змінив французький «Страсбур» на лондонський «Челсі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Аргентинець уклав із «синіми» контракт на сім років. Орієнтовна сума трансферу становить 34 млн фунтів. Невдовзі новачок приєднається до команди Хабі Алонсо в турне Азією.

Барко перебрався до Європи в січні 2024 року. Тоді його придбав англійський «Брайтон», але закріпитися в Премєр-лізі з першої спроби хавбек не зумів. Він провів лише сім поєдинків за «чайок», а потім виступав за іспанську «Севілью» і «Страсбур».

У минулому сезоні Барко ровів 38 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав два голи та дев'ять результативних передач. На Чемпіонаті світу 2026 аргентинець зіграв один поєдинок.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Челсі

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