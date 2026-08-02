«Рома» зібралася орендувати вундеркінда «Реала» – ЗМІ

«Вовки» шукають варіант підсилення атаки

Нападник мадридського «Реала» Ендрік потрапив на радар італійської «Роми». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

У запрошенні бразильця зацікавлений головний тренер «вовків» Джан П'єро Гасперіні. Алленаторе переконаний, що Ендрік здатен закрити будь-яку позицію у лінію нападу. До Іспанії нібито вирушив спортивний директор «Роми» Тоні Д'Аміко.

Функціонер повинен з'ясувати позицію іспанського гранда щодо потенційного трансферу. «Вовки» зацікавлені в оренді Ендріка з правом викупу. Водночас римляни готові додати в угоду пункт про зворотний трансфер для мадридців.

Ендрік провів другу половину минулої кампанії у французькому «Ліоні» на правах оренди. Там він зіграв 21 матч у всіх турнірах. До свого активу бразильський нападник записав вісім голів і вісім асистів.

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.