Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна Португалії сенсаційно не змогла переграти ДР Конго на Чемпіонаті світу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Збірна Португалії сенсаційно не змогла переграти ДР Конго на Чемпіонаті світу
Старань Жуана Невеша забракло для перемоги
фото: LUSA

Кріштіану Роналду та компанія не впоралися із суперником

Національна команда Португалії розійшлася миром зі збірною ДР Конго (1:1) в стартовому турі групового етапу Чемпіонату світу 2026 у квартеті K. Про це повідомляє «Главком».

Піренейці взялися до справи з перших хвилин. Контроль м'яча від підопічних Роберто Мартінеса доволі швидко приніс плоди. Уже на 6-й хвилині португальська збірна повела в рахунку – Нету подав із лівого флангу, а Невеш головою пробив у дальній кут із меж штрафного.

Європейська команда продовжила контролювати перебіг подій. Утім, великої кількості моментів у першій половині португальці не створили. Після забитого м'яча до свого активу колектив Мартінеса може занести хіба що спробу Мендеша з гострого кута.

Натомість збірна ДР Конго несподівано забила перед перервою. Допоміг африканцям стандарт. Після розіграшу кутового з правого флангу Вісса з лінії воротарського майданчика головою ефектно відправив м'яч у сітку.

Зі стартом другого тайму Португалія кинулася атакувати. Та до реальної гостроти справа доходила вкрай рідко. Аж на екваторі тайму двічі на ударній позиції опинився Роналду. Та в обох моментах форвард із меж штрафного пробив повз ворота.

«Леопарди» могли зробити сенсацію ще гучнішою на 77-й хвилині. Та постріл Бакамбу в контратаці пішов поруч із дев'яткою. Зрештою, суперники обмежилися двома голами на двох і завершили матч несподіваною нічиєю.

Чемпіонат світу 2026. Група F

Португалія – ДР Конго – 1:1

  • Голи: Невеш, 6 – Вісса, 45+5

Standings provided by Sofascore

До слова, нещодавно Роналду та Мбаппе з'явилися у новій веселій рекламі до Чемпіонату світу. Вони пожартували один на одним у нових роликах Lego. Футболісти зібрали конструктор із серії Football Highlights.

Нагадаємо, раніше Роналду став чемпіоном Саудівської Аравії з «Аль-Насром». У фінальному турі чемпіонату Саудівської Аравії команда суперзірки розгромила «Дамак» із Хаміс-Мушайта (4:1). Сам португалець доклався до перемоги дублем.

Читайте також:

Теги: ЧС-2026 НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кріштіану Роналду не звикати закладати орієнтири
Роналду встановив віковий рекорд на Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 20:12
Канабіс легалізований у Канаді з 2018 року
Магазин з продажу канабісу в Торонто посварився з ФІФА через незвичний сувенір Чемпіонату світу
Сьогодні, 16:59
Іран міг відмовитися від участі на Чемпіонаті світу, але все ж бере участь у турнірі
Іранські вболівальники освистали власний гімн під час першого матчу на Чемпіонаті світу
Сьогодні, 12:25
Австрія і Йорданія зіграли свій стартовий матч на ЧС-2026
Австрія стартувала на Чемпіонаті світу 2026 з непростої перемоги над Йорданією
Сьогодні, 09:12
38-річний Мессі виступає за клуб північноамериканської MLS «Інтер Маямі»
Мессі вийшов на перше місце рейтингу найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу
Сьогодні, 07:28
Ліонель Мессі бере участь у шостому для себе Чемпіонаті світу
Хет-трик Мессі на старті Чемпіонату світу: Аргентина розгромила Алжир
Сьогодні, 06:07
Марсело Б'єлса має реноме «тренера-дивака»
«Я не модель». Тренер Уругваю відреагував на критику через фотосесію на Чемпіонаті світу
Сьогодні, 01:13
Томас Партей є однією з головних зірок збірної Гани
Гравець збірної Гани оскаржив заборону на в'їзд до Канади на Чемпіонат світ: чим це завершилося
Сьогодні, 00:53
Франція є однією з найбільш топових за складом команд Чемпіонату світу 2026
Франція дотиснула Сенегал у матчі першого туру Чемпіонату світу 2026 Реклама
Сьогодні, 00:09

Новини

Вперше в історії на Чемпіонаті світу був призначений кутовий за затримку часу
Вперше в історії на Чемпіонаті світу був призначений кутовий за затримку часу
Гранд чемпіонату Німеччини несподівано звільнив тренера
Гранд чемпіонату Німеччини несподівано звільнив тренера
Збірна Португалії сенсаційно не змогла переграти ДР Конго на Чемпіонаті світу
Збірна Португалії сенсаційно не змогла переграти ДР Конго на Чемпіонаті світу
Пішов з життя тренер екссуперника «Шахтаря» у Лізі чемпіонів
Пішов з життя тренер екссуперника «Шахтаря» у Лізі чемпіонів
Ястремська вилетіла в другому раунді турніру в Ноттінгемі
Ястремська вилетіла в другому раунді турніру в Ноттінгемі
Роналду встановив віковий рекорд на Чемпіонаті світу 2026
Роналду встановив віковий рекорд на Чемпіонаті світу 2026

Новини

Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
Сьогодні, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
Сьогодні, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Сьогодні, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Вчора, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Вчора, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Вчора, 09:47

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua