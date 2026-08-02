«Тоттенгем» націлився на колишню зірку чемпіонату Італії – ЗМІ

Роберто Де Дзербі взявся за підсилення атакувальної лінії

Форвард стамбульського «Галатасарая» Віктор Осімген потрапив до сфери зацікавлень лондонського «Тоттенгема». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CaughtOffside.

«Шпори» через посередників озвучили турецькому гранду прийнятну суму відступних. «Тоттенгем» готовий заплатити за Осімгена 50-55 млн фунтів. Натомість «Галатасарай» прагне отримати за нігерійця 65 млн.

Керманич шпор Роберто Де Дзербі бачить у нападнику потенціал підсилити лінію атаки команди. Лондонцям доведеться витримати конкуренцію за Осімгена з низкою інших клубів. Інтерес до нього також приписують англійському «Манчестер Юнайтед», лондонському «Челсі» та мадридському «Атлетіко».

Осімген у минулому сезоні зіграв 33 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 22 голи та вісім асистів. Контракт африканця з «Галатасараєм» розрахований до літа 2029 року.

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