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«Тоттенгем» націлився на колишню зірку чемпіонату Італії – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Тоттенгем» націлився на колишню зірку чемпіонату Італії – ЗМІ
Віктор Осімген отримав новий кар'єрний варіант
фото: EFE

Роберто Де Дзербі взявся за підсилення атакувальної лінії

Форвард стамбульського «Галатасарая» Віктор Осімген потрапив до сфери зацікавлень лондонського «Тоттенгема». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CaughtOffside.

«Шпори» через посередників озвучили турецькому гранду прийнятну суму відступних. «Тоттенгем» готовий заплатити за Осімгена 50-55 млн фунтів. Натомість «Галатасарай» прагне отримати за нігерійця 65 млн.

Керманич шпор Роберто Де Дзербі бачить у нападнику потенціал підсилити лінію атаки команди. Лондонцям доведеться витримати конкуренцію за Осімгена з низкою інших клубів. Інтерес до нього також приписують англійському «Манчестер Юнайтед», лондонському «Челсі» та мадридському «Атлетіко».

Осімген у минулому сезоні зіграв 33 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 22 голи та вісім асистів. Контракт африканця з «Галатасараєм» розрахований до літа 2029 року.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Віктор Осімген «Ґалатасарай» Прем’єр-ліга ФК Тоттенхем Готспур

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