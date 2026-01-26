Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Новоспечений чемпіон світу Превц втратив лижу і провалив командний старт

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Новоспечений чемпіон світу Превц втратив лижу і провалив командний старт
Команда Словенії через помилку Превца сенсаційно лишилася без медалей
фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Словенцю не дали дозвіл на повторний старт

Новоспечений чемпіон світу в особистому заліку чемпіонату світу зі стрибків з польотного трампліну, словенець Домен Превц, ледь не спровокував трагедію на трампліні, що зрештою коштувало його збірній медалі. Про це повідомляє «Главком»

Подія розгорнулася на вершині вежі розгону, коли лідер загального заліку Кубка світу проходив обов'язковий контроль екіпірування. Замість того, щоб поставити лижі у спеціальну стійку або передати їх представнику Міжнародної федерації лижних видів спорту, Превц просто притулив їх до рекламного щита за спиною норвезького спортсмена Маріуса Ліндвіка, який уже сидів на стартовій балці в очікуванні сигналу. Через засніжені та слизькі умови одна з лиж словенця зірвалася та полетіла вниз схилом у той самий момент, коли Ліндвік готувався до стрибка.

На щастя, норвежець не встиг почати розгін, інакше зіткнення на величезній швидкості могло призвести до катастрофічних наслідків. Проте для самого Домена Превца ситуація обернулася спортивним фіаско. Оскільки лижа полетіла вниз, а запасну пару не встигли вчасно підняти на вежу, технічний делегат FIS Андреас Бауер заборонив словенцеві виконувати стрибок у першому раунді. Судді аргументували це тим, що атлет сам винен у недбалому поводженні з інвентарем.

Збірна Словенії, яка вважалася головним фаворитом турніру, опинилася у критичному стані, втративши бали за одну цілу спробу. Словенська сторона негайно подала офіційний протест, вимагаючи надати Превцу право на перестрибування, проте апеляцію було відхилено. Обурена команда навіть розглядала варіант зняття зі змагань на знак протесту, але в останній момент лижники все ж вийшли на старт другого раунду.

У фінальній спробі Домен Превц продемонстрував свій високий клас, полетівши на 228,5 метра, але цього було замало, щоб компенсувати «нуль» за перший стрибок. Словенці, у складі яких виступали Тімі Зайц, Рок Облак та Анже Ланішек, залишилися без нагород, що стало справжнім шоком для вболівальників.

Нагадаємо, що Євген Марусяк завершив польотний чемпіонат світу на 29-й позиції. Український стрибун із трампліна Євген Марусяк завершив свої виступи на польотному чемпіонаті світу 2026 року в німецькому Оберстдорфі на двадцять дев'ятій позиції.

Теги: чемпіонат світу стрибки з трампліна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спортивні події 2026 року
Коли і за кого вболівати українцям. Календар головних спортивних подій 2026 року
8 сiчня, 15:00
У березні 2023 року на офіційному сайті ЦСКА зазначалося, що Маньков є рядового спортивної роти ЦСКА м. Самари
Рядовий російської армії Маньков був визнаний нейтральним атлетом
31 грудня, 2025, 16:44
Румунському спеціалісту доведеться грати в плейоф до Чемпіонату світу-2026 проти Туреччини, яку він очолював у 2017-2019
Титулований екстренер «Шахтаря» та «Динамо» поскаржився на проблеми зі здоров'ям
7 сiчня, 01:21
Раніше було запропоновано впровадження сенсорів на м'яч для визначення офсайдів, однак ідея не набула популярності
ФІФА запровадить нову технологію штучного інтелекту на Чемпіонаті світу-2026
7 сiчня, 23:47
У 2022 році, на своєму п'ятому Мундіалі, Мессі нарешті здобув титул чемпіона світу
Тренер збірної Аргентини оцінив шанси Мессі зіграти на шостому чемпіонаті світу
10 сiчня, 10:16
Марусяк є багаторазовим рекордсменом України на різних видах трамплінів
Марусяк у десятці найсильніших завершив кваліфікацію Кубка світу зі стрибків на лижах
10 сiчня, 23:51
Через те, що жіночого лижного двоборства немає у програмі Олімпійських Ігор, Козлова вирішила паралельно спробувати себе у стрибках на лижах
Юна Каріна Козлова стала авторкою другого національного рекорду
12 сiчня, 01:04
Чемпіонат світу 2026 року пройде у США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня
47% німців підтримують бойкот Чемпіонату світу з футболу, якщо США силою приєднають Гренландію
17 сiчня, 22:14
Євген Марусяк та Віталій Калініченко представлятимуть Україну на Олімпіаді-2026
Українські стрибуни на лижах з трампліна здобули дві олімпійські ліцензії
19 сiчня, 12:32

Новини

Чинна чемпіонка Кіз програла парі Пегулі та залишає Australian Open
Чинна чемпіонка Кіз програла парі Пегулі та залишає Australian Open
Новоспечений чемпіон світу Превц втратив лижу і провалив командний старт
Новоспечений чемпіон світу Превц втратив лижу і провалив командний старт
Дві українські юніорки перемогами відкрили другий тиждень Australian Open
Дві українські юніорки перемогами відкрили другий тиждень Australian Open
Американець побив один з найстаріших світових рекордів легкої атлетики
Американець побив один з найстаріших світових рекордів легкої атлетики
Срібний призер Олімпіади з Росії поскаржився на свою пенсію
Срібний призер Олімпіади з Росії поскаржився на свою пенсію
Ексросійська ковзанярка пропустить Олімпіаду-2026 через відмову їй у наданні громадянства
Ексросійська ковзанярка пропустить Олімпіаду-2026 через відмову їй у наданні громадянства

Новини

Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Сьогодні, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua