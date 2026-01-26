Новоспечений чемпіон світу Превц втратив лижу і провалив командний старт

Словенцю не дали дозвіл на повторний старт

Новоспечений чемпіон світу в особистому заліку чемпіонату світу зі стрибків з польотного трампліну, словенець Домен Превц, ледь не спровокував трагедію на трампліні, що зрештою коштувало його збірній медалі. Про це повідомляє «Главком».

Подія розгорнулася на вершині вежі розгону, коли лідер загального заліку Кубка світу проходив обов'язковий контроль екіпірування. Замість того, щоб поставити лижі у спеціальну стійку або передати їх представнику Міжнародної федерації лижних видів спорту, Превц просто притулив їх до рекламного щита за спиною норвезького спортсмена Маріуса Ліндвіка, який уже сидів на стартовій балці в очікуванні сигналу. Через засніжені та слизькі умови одна з лиж словенця зірвалася та полетіла вниз схилом у той самий момент, коли Ліндвік готувався до стрибка.

На щастя, норвежець не встиг почати розгін, інакше зіткнення на величезній швидкості могло призвести до катастрофічних наслідків. Проте для самого Домена Превца ситуація обернулася спортивним фіаско. Оскільки лижа полетіла вниз, а запасну пару не встигли вчасно підняти на вежу, технічний делегат FIS Андреас Бауер заборонив словенцеві виконувати стрибок у першому раунді. Судді аргументували це тим, що атлет сам винен у недбалому поводженні з інвентарем.

Збірна Словенії, яка вважалася головним фаворитом турніру, опинилася у критичному стані, втративши бали за одну цілу спробу. Словенська сторона негайно подала офіційний протест, вимагаючи надати Превцу право на перестрибування, проте апеляцію було відхилено. Обурена команда навіть розглядала варіант зняття зі змагань на знак протесту, але в останній момент лижники все ж вийшли на старт другого раунду.

У фінальній спробі Домен Превц продемонстрував свій високий клас, полетівши на 228,5 метра, але цього було замало, щоб компенсувати «нуль» за перший стрибок. Словенці, у складі яких виступали Тімі Зайц, Рок Облак та Анже Ланішек, залишилися без нагород, що стало справжнім шоком для вболівальників.

