Чемпіон світу загинув, катаючись на сноуборді

У Грілча залишилася вагітна дружина і двоє дітей

В австрійському Тіролі внаслідок трагічного випадку загинув 38-річний словенський сноубордист Марко Грілч. Титулований спортсмен, котрий став чотириразовим чемпіоном світу серед юніорів, катався на сноуборді, оглядаючи місцевість на закритому схилі. Як повідомляють «Факти», в один із моментів Марко не втримав рівноваги та впав, ударившись головою об камінь, занесений снігом. За даними австрійської поліції, Грілча, який їздив без захисного шолома, намагалися реанімувати на місці, але постраждалий помер.

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У Грілча залишилися дружина та двоє дітей. При цьому наприкінці жовтня пара повідомила, що очікує на поповнення у сімействі.