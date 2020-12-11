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    Чемпіонат Європи з фігурного катання скасований

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    Фігуристи поступово забувають, що таке змагання - Чемпіонат Європи з фігурного катання скасований
    Фігуристи поступово забувають, що таке змагання
    Світлина - Спорт день за днем

    За останню добу це вже другі крупні змагання, які відміняють через страх перед коронавірусом

    Міжнародний союз ковзанярів (ISU) прийняв рішення скасувати чемпіонат Європи з фігурного катання 2021 року, який повинен був відбутися з 25 по 31 січня в Заґребі (Хорватія). Також Федерацією було прийняте остаточне рішення не проводити фінал Гран-прі з фігурного катання, який повинен був спочатку відбутися з 10 до 13 грудня 2020 року в Пекіні (Китай).

    Таке рішення було прийняте через несприятливу епідеміологічну ситуацію, викликану поширенням коронавірусу.

    «Рада ISU прийняла рішення скасувати захід через погіршення ситуації з пандемією коронавірусу у всьому світі і подальшим збільшенням ризиків для організаторів і спортсменів», - інформує прес-служба Міжнародного союзу ковзанярів.

    Раніше Міжнародний союз ковзанярів прийняв рішення скасувати чемпіонат світу серед юніорів-2021, який повинен був прийняти Гарбін (Китай).

    Трохи раніше рішення про перенесення чемпіонату світу в приміщенні прийняла Світова легка атлетика.

     Читайте також: Скандал у збірній Чехії з хокею. Воротар, який не вірить у коронавірус, отримав шквал критики
    Теги: чемпіонат Європи фігурне катання Гран-прі коронавірус
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