Чемпіонат Європи з фігурного катання скасований

За останню добу це вже другі крупні змагання, які відміняють через страх перед коронавірусом

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) прийняв рішення скасувати чемпіонат Європи з фігурного катання 2021 року, який повинен був відбутися з 25 по 31 січня в Заґребі (Хорватія). Також Федерацією було прийняте остаточне рішення не проводити фінал Гран-прі з фігурного катання, який повинен був спочатку відбутися з 10 до 13 грудня 2020 року в Пекіні (Китай).

Таке рішення було прийняте через несприятливу епідеміологічну ситуацію, викликану поширенням коронавірусу.

«Рада ISU прийняла рішення скасувати захід через погіршення ситуації з пандемією коронавірусу у всьому світі і подальшим збільшенням ризиків для організаторів і спортсменів», - інформує прес-служба Міжнародного союзу ковзанярів.

Раніше Міжнародний союз ковзанярів прийняв рішення скасувати чемпіонат світу серед юніорів-2021, який повинен був прийняти Гарбін (Китай).

Трохи раніше рішення про перенесення чемпіонату світу в приміщенні прийняла Світова легка атлетика.