Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні

Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні відбудеться 21-23 березня у Нанкіні

Збірна України з легкої атлетики визначилася з заявкою на чемпіонат світу-2025 в приміщенні, що відбудеться у китайському Нанкіні. Списки атлетів, що відібралися на змагання, опубліковані на офіційному сайті World Athletics.

До складу України на чемпіонат світу в приміщенні увійшли сім легкоатлетів. У порівнянні з попередньою світовою першістю у 2024 році, у Нанкіні представництво України буде більшим на одного спортсмена.

Усі сім легкоатлетів, що потрапили до складу України – учасники чемпіонату Європи-2025 у приміщенні. Зокрема до заявки потрапили обидва чемпіони Європи: Ярослава Магучіх та Олег Дорощук. Магучіх до того ж є срібною медалісткою тогорічного чемпіонату світу у приміщенні.

Загалом Україна буде представлена у чотирьох легкоатлетичних видах. Найбільше представництво – у стрибках у висоту, де змагатиметься чотири українці (по два у жіночому та чоловічому турнірах).

Склад збірної України з легкої атлетики на чемпіонат світу в приміщенні

Стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх, Катерина Табашник

Стрибки у висоту, чоловіки: Олег Дорощук, Дмитро Нікітін

Потрійний стрибок, жінки: Марія Сіней

П'ятиборство, жінки: Юлія Лобан

Біг на 60 м з /б: Анна Плотіцина

Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні відбудеться 21-23 березня у Нанкіні.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх втретє поспіль здобула «золото» чемпіонату Європи в приміщенні у стрибках у висоту, вигравши фінал в нідерландському Апелдорні з результатом 1.99 метра.

Потрапивши до фіналу завдяки єдиному стрибку на 1.89 метра, чинна чемпіонка континентальної першості стала єдиною з українок у фіналі неділі, 9 березня. Катерина Табашник та Юлія Чумаченко ж завершили змагання за підсумками кваліфікації.

У фіналі Ярослава виходила змагатися з вісьмома стрибунками, зокрема чинною віцечемпіонкою Європи на відкритому повітрі Ангеліною Топич, сьомим номером світового рейтингу Крістіною Гонзель та чинною фіналісткою чемпіонату світу Морган Лейк, серед інших.

Як пройшов фінал Євро-2025 у стрибках у висоту?

Магучіх розпочала змагання останньою серед фіналісток – свій перший стрибок виконала на висоті 1.92 метра, яку подолала з однієї спроби.

1.95 метра, які українка перелетіла з першої спроби, також подолала лише одна інша стрибунка – представниця Сербії Топич, що потребувала двох стрибків.

Енгла Нільссон, Крістіна Гонзель і Морган Лейк завершили турнір із результатом 1.92 м – шведка завдяки кращому показнику спроб гарантувала собі «бронзу».

Магучіх із першої спроби перелетіла й 1.97 метра, натомість Топич планку – перенесла на 1.99 метра, що досі не підкорювалися сербці протягом кар'єри.

1.99 метра Ярослава підкорила із другого стрибка. Натомість Топич не вдалося перевершити особистий рекорд, завдяки чому українка здобула третє поспіль «золото» чемпіонатів Європи у приміщенні.

Чемпіонат Європи-2025. Стрибки у висоту (жінки)