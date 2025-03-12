Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні
Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні відбудеться 21-23 березня у Нанкіні
Збірна України з легкої атлетики визначилася з заявкою на чемпіонат світу-2025 в приміщенні, що відбудеться у китайському Нанкіні. Списки атлетів, що відібралися на змагання, опубліковані на офіційному сайті World Athletics.
До складу України на чемпіонат світу в приміщенні увійшли сім легкоатлетів. У порівнянні з попередньою світовою першістю у 2024 році, у Нанкіні представництво України буде більшим на одного спортсмена.
Усі сім легкоатлетів, що потрапили до складу України – учасники чемпіонату Європи-2025 у приміщенні. Зокрема до заявки потрапили обидва чемпіони Європи: Ярослава Магучіх та Олег Дорощук. Магучіх до того ж є срібною медалісткою тогорічного чемпіонату світу у приміщенні.
Загалом Україна буде представлена у чотирьох легкоатлетичних видах. Найбільше представництво – у стрибках у висоту, де змагатиметься чотири українці (по два у жіночому та чоловічому турнірах).
Склад збірної України з легкої атлетики на чемпіонат світу в приміщенні
- Стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх, Катерина Табашник
- Стрибки у висоту, чоловіки: Олег Дорощук, Дмитро Нікітін
- Потрійний стрибок, жінки: Марія Сіней
- П'ятиборство, жінки: Юлія Лобан
- Біг на 60 м з /б: Анна Плотіцина
Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні відбудеться 21-23 березня у Нанкіні.
Нагадаємо, Ярослава Магучіх втретє поспіль здобула «золото» чемпіонату Європи в приміщенні у стрибках у висоту, вигравши фінал в нідерландському Апелдорні з результатом 1.99 метра.
Потрапивши до фіналу завдяки єдиному стрибку на 1.89 метра, чинна чемпіонка континентальної першості стала єдиною з українок у фіналі неділі, 9 березня. Катерина Табашник та Юлія Чумаченко ж завершили змагання за підсумками кваліфікації.
У фіналі Ярослава виходила змагатися з вісьмома стрибунками, зокрема чинною віцечемпіонкою Європи на відкритому повітрі Ангеліною Топич, сьомим номером світового рейтингу Крістіною Гонзель та чинною фіналісткою чемпіонату світу Морган Лейк, серед інших.
Як пройшов фінал Євро-2025 у стрибках у висоту?
- Магучіх розпочала змагання останньою серед фіналісток – свій перший стрибок виконала на висоті 1.92 метра, яку подолала з однієї спроби.
- 1.95 метра, які українка перелетіла з першої спроби, також подолала лише одна інша стрибунка – представниця Сербії Топич, що потребувала двох стрибків.
- Енгла Нільссон, Крістіна Гонзель і Морган Лейк завершили турнір із результатом 1.92 м – шведка завдяки кращому показнику спроб гарантувала собі «бронзу».
- Магучіх із першої спроби перелетіла й 1.97 метра, натомість Топич планку – перенесла на 1.99 метра, що досі не підкорювалися сербці протягом кар'єри.
- 1.99 метра Ярослава підкорила із другого стрибка. Натомість Топич не вдалося перевершити особистий рекорд, завдяки чому українка здобула третє поспіль «золото» чемпіонатів Європи у приміщенні.
Чемпіонат Європи-2025. Стрибки у висоту (жінки)
- Ярослава Магучіх (Україна) – 1.99 м
- Ангеліна Топич (Сербія) – 1.95 м
- Енгла Нільссон (Швеція) – 1.92 м
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