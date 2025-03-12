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Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні
Магучіх є срібною медалісткою минулорічного чемпіонату світу у приміщенні
фото: REUTERS/Yves Herman

Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні відбудеться 21-23 березня у Нанкіні

Збірна України з легкої атлетики визначилася з заявкою на чемпіонат світу-2025 в приміщенні, що відбудеться у китайському Нанкіні. Списки атлетів, що відібралися на змагання, опубліковані на офіційному сайті World Athletics.

До складу України на чемпіонат світу в приміщенні увійшли сім легкоатлетів. У порівнянні з попередньою світовою першістю у 2024 році, у Нанкіні представництво України буде більшим на одного спортсмена.

Усі сім легкоатлетів, що потрапили до складу України – учасники чемпіонату Європи-2025 у приміщенні. Зокрема до заявки потрапили обидва чемпіони Європи: Ярослава Магучіх та Олег Дорощук. Магучіх до того ж є срібною медалісткою тогорічного чемпіонату світу у приміщенні.

Загалом Україна буде представлена у чотирьох легкоатлетичних видах. Найбільше представництво – у стрибках у висоту, де змагатиметься чотири українці (по два у жіночому та чоловічому турнірах).

Склад збірної України з легкої атлетики на чемпіонат світу в приміщенні

  • Стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх, Катерина Табашник
  • Стрибки у висоту, чоловіки: Олег Дорощук, Дмитро Нікітін
  • Потрійний стрибок, жінки: Марія Сіней
  • П'ятиборство, жінки: Юлія Лобан
  • Біг на 60 м з /б: Анна Плотіцина

Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні відбудеться 21-23 березня у Нанкіні.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх втретє поспіль здобула «золото» чемпіонату Європи в приміщенні у стрибках у висоту, вигравши фінал в нідерландському Апелдорні з результатом 1.99 метра.

Потрапивши до фіналу завдяки єдиному стрибку на 1.89 метра, чинна чемпіонка континентальної першості стала єдиною з українок у фіналі неділі, 9 березня. Катерина Табашник та Юлія Чумаченко ж завершили змагання за підсумками кваліфікації.

У фіналі Ярослава виходила змагатися з вісьмома стрибунками, зокрема чинною віцечемпіонкою Європи на відкритому повітрі Ангеліною Топич, сьомим номером світового рейтингу Крістіною Гонзель та чинною фіналісткою чемпіонату світу Морган Лейк, серед інших.

Як пройшов фінал Євро-2025 у стрибках у висоту?

  • Магучіх розпочала змагання останньою серед фіналісток – свій перший стрибок виконала на висоті 1.92 метра, яку подолала з однієї спроби.
  • 1.95 метра, які українка перелетіла з першої спроби, також подолала лише одна інша стрибунка – представниця Сербії Топич, що потребувала двох стрибків.
  • Енгла Нільссон, Крістіна Гонзель і Морган Лейк завершили турнір із результатом 1.92 м – шведка завдяки кращому показнику спроб гарантувала собі «бронзу».
  • Магучіх із першої спроби перелетіла й 1.97 метра, натомість Топич планку – перенесла на 1.99 метра, що досі не підкорювалися сербці протягом кар'єри.
  • 1.99 метра Ярослава підкорила із другого стрибка. Натомість Топич не вдалося перевершити особистий рекорд, завдяки чому українка здобула третє поспіль «золото» чемпіонатів Європи у приміщенні.

Чемпіонат Європи-2025. Стрибки у висоту (жінки)

  1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1.99 м
  2. Ангеліна Топич (Сербія) – 1.95 м
  3. Енгла Нільссон (Швеція) – 1.92 м
Джерело
Теги: Ярослава Магучіх чемпіонат світу Збірна України потрійний стрибок Дмитро Нікітін Катерина Табашник Крістіна Гонзель Юлія Чумаченко Марія Сіней Олег Дорощук

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