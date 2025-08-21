«Динамо» поступилося «Маккабі» у першому матчі плей-оф Ліги Європи

Київське «Динамо» розпочало плей-оф кваліфікації Ліги Європи з поразки

Сьогодні, 21 серпня у раунді плей-оф Ліги Європи київське «Динамо» зустрілось з ізраїльським «Маккабі» з Тель-Авіву, повідомляє «Главком».

Матч відбувся у сербському місті Бачка Топола на стадіоні TSC Arena.

Київське «Динамо» розпочало плей-оф кваліфікації Ліги Європи з поразки. У виїзному матчі проти «Маккабі» Тель-Авів «біло-сині» програли з рахунком 1:3.

Ізраїльський клуб відкрив рахунок уже на 12-й хвилині – відзначився Дор Перец після передачі Сагіва Єгезкеля. Кияни зуміли відігратися на 32-й хвилині: Назар Волошин переграв голкіпера Роя Мішпаті та зрівняв рахунок.

Втім, на початку другого тайму ситуація ускладнилася – захисник Динамо Костянтин Вівчаренко отримав пряму червону картку за грубий фол. У меншості кияни пропустили ще двічі: на 58-й хвилині забив Сагів Єгезкель, а згодом Дор Перец оформив дубль на 69-й хвилині.

Нагадаємо, «Динамо» у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів поступилося кіпрському «Пафосу».

До слова, донецький «Шахтар» зіграв внічию перший матч плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського «Серветта», повідомляє «Главком».

Поєдинок пройшов на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові.

Донецький «Шахтар» розпочав плей-оф кваліфікації Ліги конференцій із нічиєї проти швейцарського «Серветта». Матч завершився з рахунком 1:1.