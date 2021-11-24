Чемпіонат України з хокею втратив третю за день команду

«Білий Барс» вийшов зі змагань на знак солідарності з «Донбасом» і «Краматорськом»

Після зняття зі змагань «Донбасу» і «Краматорська» про припинення участі заявив «Білий Барс»

Чемпіонат України з хокею скоротиться на три команди. Після зняття зі змагань чемпіона «Донбасу» і «Краматорська», на матч регулярного чемпіонату Української хокейної ліги проти «Кременчука» вирішив не виходити і «Білий Барс». Як повідомляє xsport, клуб зніметься з турніру на знак солідарності з «Донбасом» та «Краматорськом».

Останні два клуби сьогодні, 24 листопада, були дискваліфіковані Федерацією хокею України. Так вирішив Дисциплінарний комітет організації. Покарання накладене через те, що клуби тричі випускали на кригу хокеїстів, які раніше були дискваліфіковані.

Раніше «Донбас» і «Краматорськ» відкликали своїх гравців зі збірної України, за що їхніх хокеїстів, Пангелова-Юлдашева, Андрейківа, Захарова, Пересунько, Коренчука, Буценка і Тарана було позбавлено права виступати за команди. В клубах, в свою чергу, наголошували, що федерація хокею є нелегітимною і такі рішення приймати не може.

Федерація, в свою чергу, погрожує ініціювати санкції, які означатимуть міжнародну ізоляцію.

Наразі у вищій лізі залишаються п’ять команд: «Сокіл», «Кременчук», «Рулад Одд», «Маріуполь», «Дніпро».