НОК назвав найкращих спортсменів і тренерів січня

Найкращим спортсменом січня-2026 став Дмитро Котовський – переможець етапу Кубка світу з фристайлу

Експертна комісія Національного олімпійського комітету України на черговому засіданні визначила лауреатів традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК.

Найкращий спортсмен січня

Найкращим спортсменом січня-2026 став Дмитро Котовський – переможець етапу Кубка світу з фристайлу (лижна акробатика), що відбувся у канадському місті Лак-Бьюпорт. У суперфіналі українець виконав свій коронний стрибок «Ураган», за який отримав оцінку 131.56 бала. Для Дмитра це третя перемога на етапах Кубка світу і перша з 2023 року.

Найкращим тренером січня Комісія визнала Енвера Аблаєва – особистого наставника Дмитра Котовського.

Найкращий юний спортсмен січня

Найкращим юним спортсменом січня 2026 року став Владислав Клименко – бронзовий призер чемпіонату Європи зі скелетону серед юніорів, що відбувся у місті Вінтерберг (Німеччина). Владислав продемонстрував високий рівень техніки та швидкості на трасі, впевнено виборовши нагороду у протистоянні з сильними конкурентами. Окрім медального успіху в категорії U20, Владислав продемонстрував 5-й результат в межах континентальної першості у віковій категорії U23.

Найкращим тренером юного спортсмена січня визнано Дмитра Ткаченка – особистого тренера Владислава Клименка.

Участь України в Олімпіаді

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року.

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

46 спортсменів та спортсменок;

42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;

15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор: