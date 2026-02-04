НОК назвав найкращих спортсменів і тренерів січня
Найкращим спортсменом січня-2026 став Дмитро Котовський – переможець етапу Кубка світу з фристайлу
Експертна комісія Національного олімпійського комітету України на черговому засіданні визначила лауреатів традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК.
Найкращий спортсмен січня
Найкращим спортсменом січня-2026 став Дмитро Котовський – переможець етапу Кубка світу з фристайлу (лижна акробатика), що відбувся у канадському місті Лак-Бьюпорт. У суперфіналі українець виконав свій коронний стрибок «Ураган», за який отримав оцінку 131.56 бала. Для Дмитра це третя перемога на етапах Кубка світу і перша з 2023 року.
Найкращим тренером січня Комісія визнала Енвера Аблаєва – особистого наставника Дмитра Котовського.
Найкращий юний спортсмен січня
Найкращим юним спортсменом січня 2026 року став Владислав Клименко – бронзовий призер чемпіонату Європи зі скелетону серед юніорів, що відбувся у місті Вінтерберг (Німеччина). Владислав продемонстрував високий рівень техніки та швидкості на трасі, впевнено виборовши нагороду у протистоянні з сильними конкурентами. Окрім медального успіху в категорії U20, Владислав продемонстрував 5-й результат в межах континентальної першості у віковій категорії U23.
Найкращим тренером юного спортсмена січня визнано Дмитра Ткаченка – особистого тренера Владислава Клименка.
Участь України в Олімпіаді
Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року.
До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.
З них:
- 46 спортсменів та спортсменок;
- 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;
- 15 членів штабу національної збірної команди України.
Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор:
- біатлон (10 осіб)
- гірськолижний спорт (2)
- лижне двоборство (2)
- лижні гонки (6)
- санний спорт (10)
- скелетон (1)
- сноубординг (1)
- стрибки на лижах з трампліна (2)
- фристайл (9)
- фігурне катання на ковзанах (1)
- шорт-трек (2).
