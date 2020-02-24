Матч Ліги Європи пройде без глядачів через епідемію коронавірусу



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«Інтер» зіграє без уболівальників

В Італії зафіксовано спалах китайського коронвірусу

На минулому тижні китайський коронавірус COVID-19 гучно заявив про себе в Італії – від його наслідків померли вже 4 людини, кілька провінцій опинилися на карантині, відмінено кілька матчів туру в Серії А, зокрема й гру «Аталанти» Руслана Маліновського.

Цих заходів виявилось недостатньо. Нині під загрозою опинився єврокубковий матч.

Мова про матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між «Інтером» і «Лудогорем». Гра пройде без глядачів.

Спочатку розглядався варіант з перенесенням гри в інше місце, однак клуби не встигають через проблеми з логістикою.

Перший поєдинок в Болгарії завершився перемогою «Інтера» з рахунком 2:0. Гра у відповідь на «Сан-Сіро» відбудеться у четвер, 27 лютого.

Також через спалах коронавіруса можуть бути перенесені всі матчі найближчого туру чемпіонату Італії.