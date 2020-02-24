  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Матч Ліги Європи пройде без глядачів через епідемію коронавірусу

    • Розсилка
    <span>&laquo;Інтер&raquo; зіграє без уболівальників</span> - Матч Ліги Європи пройде без глядачів через епідемію коронавірусу
    «Інтер» зіграє без уболівальників

    В Італії зафіксовано спалах китайського коронвірусу

    На минулому тижні китайський коронавірус COVID-19 гучно заявив про себе в Італії – від його наслідків померли вже 4 людини, кілька провінцій опинилися на карантині, відмінено кілька матчів туру в Серії А, зокрема й гру «Аталанти» Руслана Маліновського.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Італія стала епіцентром коронавірусу в Європі: міста на карантині, скасовано масові заходи

    Цих заходів виявилось недостатньо. Нині під загрозою опинився єврокубковий матч.

    Мова про матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між «Інтером» і «Лудогорем». Гра пройде без глядачів.

    Спочатку розглядався варіант з перенесенням гри в інше місце, однак клуби не встигають через проблеми з логістикою.

    Перший поєдинок в Болгарії завершився перемогою «Інтера» з рахунком 2:0. Гра у відповідь на «Сан-Сіро» відбудеться у четвер, 27 лютого.

    Також через спалах коронавіруса можуть бути перенесені всі матчі найближчого туру чемпіонату Італії.

    Італія епідемія карантин ФК Інтер (Мілан) ФК «Лудоґорец»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ