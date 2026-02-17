Через погоду були перенесені кваліфікації у лижній акробатиці на Олімпіаді-2026

Українські лижні акробати сьогодні не вийшли на старт

Наразі невідомо, у якому форматі надалі відбуватимуться змагання з лижної акробатики

Чоловіча кваліфікація у лижній акробатиці, яка мала пройти у вівторок, 17 лютого 2026 року, не відбудеться у запланований день. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Причина перенесення чоловічої кваліфікації пов'язана з погодними умовами у Лівіньйо. Через це змін зазнав старт жіночої кваліфікації – вона не відбудеться сьогодні. Відповідне рішення організатори змагань ухвалили, виходячи з погодної ситуації.

Фінал у жіночій лижній акробатиці на Олімпіаді-2026 запланований на середу, 18 лютого. Наразі невідомо, у якому форматі надалі відбуватимуться змагання, враховуючи те, що кваліфікація сьогодні не відбулася.

Чоловіча кваліфікація у лижній акробатиці відбудеться у середу, 18 лютого. Наразі точний час її початку невідомий.

Лижна акробатика – вид спорту, де Україна на Олімпійських іграх представлена максимальним представництвом. І у жіночих, і у чоловічих змаганнях українці відібралися складом з чотирьох спортсменів. Також це єдиний вид спорту, де Україна виборювала нагороди на двох попередніх Олімпіадах: золото Олександра Абраменка у 2018 році та срібло – у 2022-му.

Крім чоловічої лижної акробатики, також через погодні умови скасовано змагання фінал у жіночому слоупстайлі.

Нагадаємо, що 17 лютого українці мали змагатися у чотирьох дисциплінах.