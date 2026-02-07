Репер Snoop Dog здивував британських керлінгістів після матчу на Олімпіаді

Брюс Муат і Дженніфер Доддс є одними з головних претендентів на золото Олімпіади-2026 у змаганні змішаних тандемів

Американська суперзірка сам попросив про селфі з Брюсом Муатом і Дженніфер Доддс

Легендарний репер Снуп Догг несподівано сам попросив сфотографуватися з британськими керлінгістами Брюсом Муатом та Дженніфер Доддс, чим неабияк шокував спортсменів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Поява Snoop Dog на арені

Подія сталася в п’ятницю, 6 лютого 2026 року, у мікст-зоні олімпійського стадіону в Кортіні-д'Ампеццо. Британці здобули перемогу над Швецією (7:4), коли помітили зірку в яскравій куртці з обличчями американських гравців.

«Ми просто йшли повз, трохи приголомшені, привіталися і пішли далі. Але нас гукнули назад: «Ні-ні, він хоче селфі з вами!» – розповіла журналістам Дженніфер Доддс. Брюс Муат додав, що був вражений, коли репер сказав, що чув про нього. Однак через хвилювання британці не зробили фото на власні телефони, тому тепер через медіа та соцмережі намагаються зв'язатися з командою репера, щоб отримати той самий заповітний знімок.

Роль Snoop Dog на Олімпіаді-2026

На цих Іграх Снуп Догг має офіційний статус «почесного тренера» збірної США. Він активно підтримує американську пару Корі Тіссе та Корі Дропкіна, і навіть сидів на трибунах поруч із мамою Дропкіна під час їхньої перемоги над Канадою (7:5).

Але репер не лише спостерігає за змаганнями: після ранкової сесії артист вийшов на лід, де під керівництвом капітанів збірної США Деніела Каспера та Табіти Пітерсон вчився запускати камінь та працювати щіткою («свіпити»).

За словами атлетів, присутність Снупа робить керлінг цікавим для мільйонів нових глядачів. «Він став справжнім адвокатом нашого спорту», – зазначив Моуат.

Турнірні перспективи Муата та Доддс

Поки Снуп Догг додавав шоу, британці продовжували своє домінування на льоду. Муат і Доддс виграли вже п'ять матчів поспіль, очоливши таблицю.

Нагадаємо, що призерка Чемпіонатів Європи з керлінгу оскаржить недопуск до Олімпіади-2026 в CAS. Анджела Ромей хоче перегляду рішення щодо своєї участі у турнірі.

До слова, на Зимовій Олімпіаді сталася надзвичайна ситуація. Змагання з керлінгу на Олімпійських іграх було перервано через проблеми зі струмом на арені в Кортіна-д'Ампеццо. Після 5-хвилинної паузи проблеми зі струмом зникли і змагання були відновлені.