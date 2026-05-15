Норвегія та США звинуватили проросійського президента Федерації лижного спорту у авторитаризмі

Артем Худолєєв
Норвегія вважає, що Йохан Еліаш не повинен керувати FIS далі
Вибори нового президента Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) відбудуться 10 та 11 червня 2026 року

Декілька національних лижних асоціацій подали офіційні заяви до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS), в яких висловили серйозне занепокоєння розвитком федерації під керівництвом президента Йохана Еліаша. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Skiforbundet.

«Ми вважаємо, що чинний президент Йохан Еліаш не повинен керувати FIS далі. Причини включають брак прозорості та залучення, використання спільних коштів, що виснажує резерви організації та підриває репутацію міжнародного лижного спорту», ​​– наводить ЗМІ слова генерального секретаря Норвезької лижної федерації Ула Кейла.

Окрім національної збірної Норвегії, політикою поточного президента незадоволені федерації США, Швейцарії, Австрії, Німеччини, Іспанії та Канади. Всі ці країни подали колективну заяву до FIS.

Федерації звинувачують Еліаша в авторитарному стилі управління FIS, ігноруванні думки національних федерацій та фінансових махінаціях із бюджетом FIS.

Вибори нового президента FIS відбудуться на конгресі 10 та 11 червня 2026 року у Белграді (Сербія). Крім Йохана Еліаша, на посаду голови претендують Ганна Харбо Фалькенберг (Данія), Вікторія Гослінг (Великобританія), Александр Оспельт (Ліхтенштейн) та Декстер Пейн (США).

Варто зазначити, що Еліаш відомий своєю проросійською позицією. Зокрема, він підтримав формат повернення російських та білоруських спортсменів до виступів у «нейтральному» статусі.

Також FIS під керівництвом Еліаша допустив до змагань кількох росіян, які підтримують війну проти України.

