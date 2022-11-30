Матч мундіалю Коста-Ріка – Німеччина відсудить жінка: це перший випадок в історії

Фраппар у 2019 році судила матч за Суперкубок УЄФА між «Ліверпулем» та «Челсі»

Француженка Стефані Фраппар стала першою жінкою, яка працюватиме на матчі чоловічого Чемпіонату світу з футболу як головний арбітр. Про повідомляє пресслужба ФІФА.

Вона призначена на матч третього туру групового етапу між збірними Німеччини та Коста-Ріки, який відбудеться 1 грудня. Допомагатимуть їй лінійні арбітри мексиканка Карен Діас та бразилійка Неуза Бакк.

Фраппар у 2019 році судила матч за Суперкубок УЄФА між «Ліверпулем» та «Челсі», ставши першою в історії жінкою-арбітром, яка відпрацювала на матчі великого турніру УЄФА за участю чоловічих команд. Також вона судила матчі чемпіонату Франції та Ліги чемпіонів.

Перед останнім туром у групі «Е» лідирує команда Іспанії (4 очки), у збірних Японії та Коста-Ріки по три бали, німці (1 бал) замикають таблицю.

Чемпіонат світу – 2022 проходить з 20 листопада по 18 грудня в Катарі.

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