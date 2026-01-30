Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чи переміг Трубін? УЄФА назвала найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Чи переміг Трубін? УЄФА назвала найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів
Анатолій Трубін відзначився забитим голом на 90+8-й хвилині матчу з «Реалом»
фото: Reuters

Гол Трубіна дозволив «Бенфіці» пробитись у плейоф Ліги чемпіонів

УЄФА визначила найкращий гол у восьмому турі Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Переможцем став воротар «Бенфіки» Анатолій Трубін, який відзначився забитим голом на 90+8-й хвилині матчу з «Реалом» (4:2).

На перемогу також претендували:

  • Жоао Педро («Челсі») 
  • Федеріко Дімарко («Інтер») 
  • Влад Драгомір («Пафос»)

Нагадаємо, для 24-річного українського воротаря забитий м'яч став першим у професійній кар'єрі, зафіксувавши один із найбільш драматичних моментів у сучасній історії європейського футболу.

Ситуація перед фінальним свистком була складною для «орлів»: попри рахунок 3:2 «лісабонцям» не вистачало одного гола для виходу в плейоф через гіршу різницю м'ячів порівняно з конкурентами. На 90+8-й хвилині «Бенфіка» отримала право на розіграш штрафного удару, під час якого Трубін залишив власну площу та приєднався до атаки. Вигравши верхову дуель у центрі штрафного майданчика, український голкіпер ударом головою спрямував м'яч у сітку воріт Тібо Куртуа.

Завдяки цьому результату «Бенфіка» набрала 9 очок і завершила загальну стадію з показником різниці забитих і пропущених м'ячів -2 (10:12). Це дозволило португальському колективу посісти 24-те місце – останню прохідну позицію для участі в стикових матчах (1/16 фіналу). Португальський клуб лише за додатковими показниками випередив французький «Марсель», який за рівної кількості очок мав різницю «-3» (11:14) і в підсумку вибув із єврокубків.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Анатолій Трубін Ліга чемпіонів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роберт Левандовські продовжує радувати фанатів «Барселони» голами
Левандовські повторив досягнення Роналду, Кейна й Неймара в Лізі чемпіонів
22 сiчня, 16:33
Кіліан Мбаппе продовжує запалювати в Лізі чемпіонів
Мбаппе повторив рекорд Роналду в Лізі чемпіонів
21 сiчня, 17:43
Тріумфатор Кубка Африки може дорого заплатити за свої рішення у фіналі турніру
Збірній Сенегалу загрожує покарання за порушення регламенту у фіналі Кубка Африки
20 сiчня, 16:21
Олександр Зінченко під час представлення в якості новачка «Ноттінгем Форест» у вересні 2025 року
Зінченко може повернутися до чемпіонату Нідерландів
19 сiчня, 15:48
Збірна Сенегалу вдруге виграла Кубок африканських націй
У скандальній грі визначився переможець Кубка африканських націй з футболу
19 сiчня, 09:08
25-річний Вінісіус виступає за «Реал» з 2018 року
Расистський скандал: вболівальник кинув банан у зірку «Реала»
15 сiчня, 17:58
«Норвіч» висловив співчуття сім'ї та друзям уболівальника, який пішов з життя
Уболівальник «Норвіча» помер після перемоги клубу у грі Кубка Англії
12 сiчня, 09:59
Гра «Динамо» – «Атлетико» відбудеться у середу, 4 лютого
«Динамо» – «Атлетико»: стала відома дата гри Юнацької Ліги УЄФА
9 сiчня, 15:51
Перед відмовою від рукостикання Артета підтримав Емері після звільнення з «Арсеналу»
Тренери лідерів АПЛ не потиснули одне одному руку після матчу
31 грудня, 2025, 16:00

Новини

Чи переміг Трубін? УЄФА назвала найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів
Чи переміг Трубін? УЄФА назвала найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів
Перший рубіж пройдено. Результати заключного туру Ліги Європи
Перший рубіж пройдено. Результати заключного туру Ліги Європи
Український спортсмен заявив про погрози від МОК
Український спортсмен заявив про погрози від МОК
Найдраматичніший поєдинок в історії світового тенісу: Музетті завершив виступи на Australian Open 2026
Найдраматичніший поєдинок в історії світового тенісу: Музетті завершив виступи на Australian Open 2026
Українські юніори завершили виступ на Australian Open
Українські юніори завершили виступ на Australian Open
Пропагандист Губернієв відреагував на запровадження проти нього санкцій ЄС
Пропагандист Губернієв відреагував на запровадження проти нього санкцій ЄС

Новини

РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
28 сiчня, 11:17

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua