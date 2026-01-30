Чи переміг Трубін? УЄФА назвала найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів
Гол Трубіна дозволив «Бенфіці» пробитись у плейоф Ліги чемпіонів
УЄФА визначила найкращий гол у восьмому турі Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».
Переможцем став воротар «Бенфіки» Анатолій Трубін, який відзначився забитим голом на 90+8-й хвилині матчу з «Реалом» (4:2).
На перемогу також претендували:
- Жоао Педро («Челсі»)
- Федеріко Дімарко («Інтер»)
- Влад Драгомір («Пафос»)
Нагадаємо, для 24-річного українського воротаря забитий м'яч став першим у професійній кар'єрі, зафіксувавши один із найбільш драматичних моментів у сучасній історії європейського футболу.
Ситуація перед фінальним свистком була складною для «орлів»: попри рахунок 3:2 «лісабонцям» не вистачало одного гола для виходу в плейоф через гіршу різницю м'ячів порівняно з конкурентами. На 90+8-й хвилині «Бенфіка» отримала право на розіграш штрафного удару, під час якого Трубін залишив власну площу та приєднався до атаки. Вигравши верхову дуель у центрі штрафного майданчика, український голкіпер ударом головою спрямував м'яч у сітку воріт Тібо Куртуа.
Завдяки цьому результату «Бенфіка» набрала 9 очок і завершила загальну стадію з показником різниці забитих і пропущених м'ячів -2 (10:12). Це дозволило португальському колективу посісти 24-те місце – останню прохідну позицію для участі в стикових матчах (1/16 фіналу). Португальський клуб лише за додатковими показниками випередив французький «Марсель», який за рівної кількості очок мав різницю «-3» (11:14) і в підсумку вибув із єврокубків.
