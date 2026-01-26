Чинна чемпіонка Кіз програла парі Пегулі та залишає Australian Open

Американки є співведучими одного подкасту

Чинна чемпіонка Australian Open Медісон Кіз завершила захист титулу в 1/8 фіналу, поступившись своїй близькій подрузі та колезі по подкасту «The Player's Box» Джесіці Пегулі. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок на Род Лейвер Арені закінчився з рахунком 6:3, 6:4 на користь Пегули, яка посіяна під шостим номером. Попри поразку, Медісон Кіз заявила, що залишає Мельбурн із високо піднятою головою, адже впоралася з колосальним тиском, який зазвичай супроводжує чинного переможця турніру Grand Slam. Для Кіз цей матч мав особливий підтекст не лише через спортивну складову, а й через незвичне парі, яке тенісистки уклали напередодні під час запису чергового епізоду свого спільного подкасту.

За умовами, Медісон Кіз після поразки змушена з’їсти страву, яку вона сама називає «огидною» – яблучний пиріг, вкритий шаром розплавленого чеддеру. Це специфічне поєднання є сімейною традицією родини Пегули. У разі своєї поразки Пегула мала б з’явитися на людях у джерсі запеклих суперників команди, якою володіє батько Пегули, – «Канзас-Сіті Чіфс». Шоста сіяна жартома зізналася, що небажання одягати форму конкурентів стало для неї додатковою мотивацією на корті. Кіз, хоч і висловила сподівання, що пиріг виявиться не таким жахливим на смак, як вона собі уявляє, твердо пообіцяла виконати умови парі, оскільки «парі є парі».

Кіз і Пегула часто тренуються разом та спільно ведуть медіапроєкти, а також свого часу виступали разом у парному розряді. Медісон Кіз підкреслила, що не збирається довго зациклюватися на невдачі, адже сезон лише розпочався, і попереду ще 11 місяців турнірів. Пегула ж, пройшовши до чвертьфіналу, тепер готується до зустрічі четвертою сіяною Амандою Анісімовою.

