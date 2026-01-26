Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чинна чемпіонка Кіз програла парі Пегулі та залишає Australian Open

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Чинна чемпіонка Кіз програла парі Пегулі та залишає Australian Open
Пегула зрівняла рахунок в особистих зустрічах проти своєї колеги за збірною
фото: Mike Frey-Imagn Images

Американки є співведучими одного подкасту

Чинна чемпіонка Australian Open Медісон Кіз завершила захист титулу в 1/8 фіналу, поступившись своїй близькій подрузі та колезі по подкасту «The Player's Box» Джесіці Пегулі. Про це повідомляє «Главком»

Поєдинок на Род Лейвер Арені закінчився з рахунком 6:3, 6:4 на користь Пегули, яка посіяна під шостим номером. Попри поразку, Медісон Кіз заявила, що залишає Мельбурн із високо піднятою головою, адже впоралася з колосальним тиском, який зазвичай супроводжує чинного переможця турніру Grand Slam. Для Кіз цей матч мав особливий підтекст не лише через спортивну складову, а й через незвичне парі, яке тенісистки уклали напередодні під час запису чергового епізоду свого спільного подкасту.

За умовами, Медісон Кіз після поразки змушена з’їсти страву, яку вона сама називає «огидною» – яблучний пиріг, вкритий шаром розплавленого чеддеру. Це специфічне поєднання є сімейною традицією родини Пегули. У разі своєї поразки Пегула мала б з’явитися на людях у джерсі запеклих суперників команди, якою володіє батько Пегули, – «Канзас-Сіті Чіфс». Шоста сіяна жартома зізналася, що небажання одягати форму конкурентів стало для неї додатковою мотивацією на корті. Кіз, хоч і висловила сподівання, що пиріг виявиться не таким жахливим на смак, як вона собі уявляє, твердо пообіцяла виконати умови парі, оскільки «парі є парі».

Кіз і Пегула часто тренуються разом та спільно ведуть медіапроєкти, а також свого часу виступали разом у парному розряді. Медісон Кіз підкреслила, що не збирається довго зациклюватися на невдачі, адже сезон лише розпочався, і попереду ще 11 місяців турнірів. Пегула ж, пройшовши до чвертьфіналу, тепер готується до зустрічі четвертою сіяною Амандою Анісімовою.

Нагадаємо, що дворазова переможниця Australian Open вразила фанатів яскравим образом. Японська тенісистка Наомі Осака з’явилася на публіці у вражаючому авангардному образі, який отримав натхнення від морської тематики. Її вихід супроводжувався справжнім фурором: Наомі тримала білу парасольку, мала капелюх із широкими крисами та вуаль, а вбрання було прикрашене ніжними жовтими китицями на рукавах. Як пояснила сама спортсменка, головним джерелом натхнення для цього костюма, розробленого спільно з Nike, стали медузи та метелики. 

Теги: Джессіка Пеґула теніс Australian Open

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На думку букмекерів, фаворитом гри є суперниця Світоліної
Чи вийде Світоліна до півфіналу Australian Open? Прогноз букмекерів
Сьогодні, 13:56
Юлія Стародубцева ще не долала перше коло на австралійському Грендслемі, тричі поспіль програвавши на старті змагань
Стародубцева завершила виступи на Australian Open
19 сiчня, 21:23
Стакусич не змогла дограти поєдинок Australian Open
Канадська тенісистка залишила гру Australian Open на кріслі колісному
19 сiчня, 12:04
Кіченок і Кравчик провели лише третій спільний турнір разом
Кіченок не зуміла здобути трофей в Аделаїді
16 сiчня, 21:43
45-річна Уіяльмс з рахунком 6:4, 6:3 поступилася 38-річній Марії
Більше 80 років на двох. Марія та Вільямс зіграли унікальний поєдинок
13 сiчня, 13:03
У першому сеті Костюк не залишила шансів суперниці, здобувши розгромну перемогу 6:0
Костюк сенсаційно розгромила шосту ракетку світу Пегулу
10 сiчня, 10:26
У напруженому чвертьфінальному поєдинку українська тенісистка у трьох сетах здолала британку Сонай Картал
Трилер в Окленді. Світоліна пробилася до півфіналу турніру WTA
9 сiчня, 10:35
Костюк про Заневську: Я оцінюю цю співпрацю дуже позитивно
«Справді дуже цінно». Костюк розповіла про співпрацю з польською тренеркою
6 сiчня, 14:51
Частину корту Соболенко була трохи меншою, ніж на у Кірьоса
«Битва статей». Австралієць Кірьос переміг прихильницю Лукашенка Соболенко
28 грудня, 2025, 22:17

Новини

Чинна чемпіонка Кіз програла парі Пегулі та залишає Australian Open
Чинна чемпіонка Кіз програла парі Пегулі та залишає Australian Open
Новоспечений чемпіон світу Превц втратив лижу і провалив командний старт
Новоспечений чемпіон світу Превц втратив лижу і провалив командний старт
Дві українські юніорки перемогами відкрили другий тиждень Australian Open
Дві українські юніорки перемогами відкрили другий тиждень Australian Open
Американець побив один з найстаріших світових рекордів легкої атлетики
Американець побив один з найстаріших світових рекордів легкої атлетики
Срібний призер Олімпіади з Росії поскаржився на свою пенсію
Срібний призер Олімпіади з Росії поскаржився на свою пенсію
Ексросійська ковзанярка пропустить Олімпіаду-2026 через відмову їй у наданні громадянства
Ексросійська ковзанярка пропустить Олімпіаду-2026 через відмову їй у наданні громадянства

Новини

Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Сьогодні, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua