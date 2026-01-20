Головна Спорт Новини
Україна здобула дві ліцензії на Олімпіаду-2026 у лижному двоборстві

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Україна здобула дві ліцензії на Олімпіаду-2026 у лижному двоборстві
Ліцензії здобули Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець

Вперше за 20 років Україна має дві олімпійські квоти у лижному двоборстві

Українці здобули дві українські ліцензії на Зимову Олімпіаду-2026 у лижному двоборстві. Про це повідомляє «Главком».

Ліцензії здобули Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець за підсумковим рейтингом відбіркового циклу на змаганнях Кубка світу та Континентального кубка.

Вдруге в історії і вперше за 20 років Україна має дві олімпійські квоти у цьому виді спорту. Ліцензії не є іменними.

Дмитро Мазурчук представляв Україну на Зимових Олімпійських іграх у Пекіні-2022.

Нагадаємо, збірна України виборола одну олімпійську ліцензію у скелетоні на зимові Олімпійські ігри 2026 року, які відбудуться в Кортіні-д’Ампеццо.

Єдину квоту для України здобув лідер чоловічої команди Владислав Гераскевич. За підсумками заключного етапу Кубка світу сезону 2025/26 в німецькому Альтенберзі він посів 11-те місце у відбірковому рейтингу Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF).

На другу ліцензію також претендував 19-річний Ярослав Лавренюк, однак його результату виявилося недостатньо, щоб здобути перепустку на Олімпіаду.

Лідер української збірної Владислав Гераскевич, якого вже обрали прапороносцем України на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026, виступить на своїх третіх Олімпійських іграх.

