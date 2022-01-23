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    Нганну у важкому поєдинку захистив титул UFC

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    Френсіс Нганну захистив титул - Нганну у важкому поєдинку захистив титул UFC
    Френсіс Нганну захистив титул
    фото з відкритих джерел

    Камерунець здолав непереможного до цього бою француза Гана

    Боєць важкої ваги Френсіс Нганну захистив титул чемпіона у важкій вазі на турнірі UFC 270 в Анахаймі. Камерунець завдав першої поразки в кар’єрі володарю тимчасового титулу французу Сірілю Гану.

    Бій тривав усі п’ять раундів, а судді віддали Нганну перемогу одноголосно – 48-47, 48-47, 49-46.

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    Допис, поширений UFC (@ufc)

    У головному бою шоу зустрічалися мексиканський боєць у найлегшій вазі Брендон Морено і представник Бразилії Дейвісон Фігейреду. Морено програв Фігейреду в бою з п'яти раундів рішенням суддів та втратив пояс чемпіона. Усі троє суддів виставили 48:47.

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    Теги: ММА
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    Нганну у важкому поєдинку захистив титул UFC