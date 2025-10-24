Ягупова допомогла «Валенсії» здобути перемогу у Євролізі

Ягупова відіграла 25 хвилин, за які набрала 13 очок

Капітан жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова допомогла своїй «Валенсії» здобути перемогу над угорським «ДВТК» з рахунком 99:64 у Євролізі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Ягупова відіграла 25 хвилин, за які набрала 13 очок (2/3 двоочкові, 2/5 триочкові, 3/3 штрафні), зробила 2 підбирання, 7 передач, 2 перехоплення при 1 фолі та 2 втратах.

У Єврокубку швейцарський «Ньон» створив сенсацію, обігравши на виїзді «Панатінайкос» 113:100. Як повідомляє офіційний сайт «Ньона», перед грою в Афінах одразу п’ять гравчинь команди отримали харчове отруєння – найбільше постраждала українка Міріам Уро-Ніле, яка змушена була пропустити гру. Для Ньона це перша перемога в трьох іграх Єврокубку.

У другому матчі Єврокубка чеський «Хомутов» програв литовському «Кібіркштісу» 75:96. Анастасія Ковтун за Хомутов відіграла 17 хвилин, набрала 4 очка (2/2 двоочкові), зібрала 6 підбирань, зробила 1 передачу, 2 блок-шоти при 1 фолі.

У чемпіонаті Ізраїлю «Хапоель» Беер-Шева поступився «Маккабі» Урбан 56:86. Тетяна Юркевічус провела на майданчику 27 хвилин, набрала 13 очок (6/10 двоочкові, 1/3 триочкові), зібрала 16 підбирань, зробила 3 передачі, 4 перехоплення, 1 блок-шот при 2 фолах та 5 втратах.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.