Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ягупова допомогла «Валенсії» здобути перемогу у Євролізі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Ягупова допомогла «Валенсії» здобути перемогу у Євролізі
Ягупова провела вдалу гру

Ягупова відіграла 25 хвилин, за які набрала 13 очок

Капітан жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова допомогла своїй «Валенсії» здобути перемогу над угорським «ДВТК» з рахунком 99:64 у Євролізі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Ягупова відіграла 25 хвилин, за які набрала 13 очок (2/3 двоочкові, 2/5 триочкові, 3/3 штрафні), зробила 2 підбирання, 7 передач, 2 перехоплення при 1 фолі та 2 втратах.

У Єврокубку швейцарський «Ньон» створив сенсацію, обігравши на виїзді «Панатінайкос» 113:100. Як повідомляє офіційний сайт «Ньона», перед грою в Афінах одразу п’ять гравчинь команди отримали харчове отруєння – найбільше постраждала українка Міріам Уро-Ніле, яка змушена була пропустити гру. Для Ньона це перша перемога в трьох іграх Єврокубку.

У другому матчі Єврокубка чеський «Хомутов» програв литовському «Кібіркштісу» 75:96. Анастасія Ковтун за Хомутов відіграла 17 хвилин, набрала 4 очка (2/2 двоочкові), зібрала 6 підбирань, зробила 1 передачу, 2 блок-шоти при 1 фолі.

У чемпіонаті Ізраїлю «Хапоель» Беер-Шева поступився «Маккабі» Урбан 56:86. Тетяна Юркевічус провела на майданчику 27 хвилин, набрала 13 очок (6/10 двоочкові, 1/3 триочкові), зібрала 16 підбирань, зробила 3 передачі, 4 перехоплення, 1 блок-шот при 2 фолах та 5 втратах.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол Аліна Ягупова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В'ячеслав Бобров провів на майданчику 18 хвилин
Форвард збірної України з баскетболу Бобров дебютував за «Динамо» (Бухарест)
25 вересня, 10:31
У цьому сезоні 50% матчів чоловічої Суперліги буде показано в ефірі платформи Київстар ТВ
Перший тур баскетбольної Суперліги: розклад трансляцій
1 жовтня, 14:08
Ковляр, відігравши 14 хвилин, набрав 5 очок
Гравець збірної України з баскетболу Ковляр дебютував за «Будучность»
3 жовтня, 10:39
Регулярний чемпіонат пройде у чотири кола за системою календаря з роз’їздами
Визначився час початку стартових матчів сезону жіночої Суперліги з баскетболу
8 жовтня, 11:09
Шльонськ Санона програв другий матч з двох у чемпіонаті Польщі
Українські баскетболісти за кордоном: результативні матчі Кличка та Санона
13 жовтня, 09:25
Розпочнуть відбір на Євробаскет-2027 підопічні Євгена Мурзіна виїзним матчем з Чорногорією
Жіноча збірна України з баскетболу проведе наступні домашні матчі у Ризі
14 жовтня, 13:33
На фанатській трибуні було піднято банер зі словами «Слава Росії»
Фанати «Црвени Звезди» влаштували акцію на підтримку Росії перед грою Євроліги
15 жовтня, 19:37
Кендрік в трьох зіграних матчах набирав 22.3 очка, 2.0 підбирання, 2.3 передач
Американський баскетболіст прийняв рішення покинути «Старий Луцьк»
16 жовтня, 15:53
Характер ушкодження не дозволить Дарії повернутися на майданчик до завершення поточного сезону
Дубнюк отримала серйозну травму та не допоможе збірній України з баскетболу
Вчора, 12:41

Новини

Росіянин Сафонов готовий піти з «ПСЖ», за який грає Забарний – джерело
Росіянин Сафонов готовий піти з «ПСЖ», за який грає Забарний – джерело
Україна перемогла у командній першості на чемпіонаті світу з гирьового спорту
Україна перемогла у командній першості на чемпіонаті світу з гирьового спорту
Український центровий близький до переходу в «Реал»
Український центровий близький до переходу в «Реал»
Ягупова допомогла «Валенсії» здобути перемогу у Євролізі
Ягупова допомогла «Валенсії» здобути перемогу у Євролізі
Євро-2026 із футзалу: Україна під час жеребкування буде в першому кошику
Євро-2026 із футзалу: Україна під час жеребкування буде в першому кошику
Українські борці греко-римського стилю посіли друге командне місце на чемпіонаті світу U23
Українські борці греко-римського стилю посіли друге командне місце на чемпіонаті світу U23

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua