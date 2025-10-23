Головна Спорт Новини
Дубнюк отримала серйозну травму та не допоможе збірній України з баскетболу

Характер ушкодження не дозволить Дарії повернутися на майданчик до завершення поточного сезону

Збірна України втратила важливу гравчиню

Баскетбольний клуб «Контімакс МОСіР» Бохня повідомив, що українська розігруюча Дар’я Дубнюк отримала серйозну травму під час матчу регулярного чемпіонату Польщі. Про це інформує «Главком».

Після ретельних медичних обстежень стало відомо, що характер ушкодження не дозволить Дарії повернутися на майданчик до завершення поточного сезону.

«Дар’я вже перебуває під наглядом провідних медичних фахівців регіону та найближчим часом має пройти хірургічне втручання. Це втрата для команди, але найголовніше зараз – здоров’я гравчині. Дар’я має нашу повну підтримку», – прокоментували травму Дубнюк у клубі.

У трьох матчах чемпіонату Польщі Дубнюк в середньому за 30 хвилин набирала 17.3 очка, 4.3 підбирання та 2.3 передачі (РЕ 11.7).

Дубнюк не допоможе збірній України в майбутніх матчах кваліфікації чемпіонату Європи-2027, в яких наша національна команда зіграє на виїзді проти Чорногорії (12 листопада), а також в номінально домашніх матчах в Ризі проти Болгарії (15 листопада) та Азербайджана (18 листопада).

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

