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    «Чорноморець» нічиєю відсвяткував 85-річчя, конкуренти свої матчі виграли

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    Одесити втратили очки, але продовжують лідирувати - «Чорноморець» нічиєю відсвяткував 85-річчя, конкуренти свої матчі виграли
    Одесити втратили очки, але продовжують лідирувати
    Фото chernomorets.odessa.ua

    Одесити відсвяткували 85-річчя нічиєю з «Оболонню»

    Центральний матч 18 туру першої ліги пройшов в Одесі, де «Чорноморець» у своє 85-річчя приймав столичну «Оболонь». «Моряки» більшу частину матчу провели в атаці, мали кілька слушних нагод вирвати перемогу, проти ближче були до поразки. Команда Павла Яковенка змарнувала два виходи віч-на-віч з воротарем господарів. Забила лише одразу: вихід один на один реалізував Майданевич. У господарів відзначився Вачіберадзе.

    Потенційним лідером є рівненський «Верес». Він хоч і набрав на 2 очки менше за одеситів, проте має дві гри в запасі.

    «Чорноморець» – «Оболонь» – 1:1 (Вачіберадзе, 80 – Майданевич, 7)

    «Миколаїв» – «Альянс» – 2:0 (Одарюк, 39, Кравченко, 45+2)

    «Полісся» – «Кристал» – 1:1 (Шевченко, 9 – Савченко, 34)

    «Кремень» – «Гірник-Спорт» – 1:1 (Демченко, 22 – Твердохліб, 83)

    «Прикарпаття» – «Верес» – 0:1 (Сергійчук, 55)

    «Нива» – «Волинь» – 0:2 (Цюпа, 10, Рябов, 45+2)

    «ВПК-Агро» – «Авангард» – 2:1 (Ксьонз, 22, Шмигельський, 76 – Ярмоленко, 19)

    Турнірна таблиця

    33

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    Теги: ФК Верес ФК Чорноморець Перша ліга ФК «Оболонь-Бровар»
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