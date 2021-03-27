«Чорноморець» нічиєю відсвяткував 85-річчя, конкуренти свої матчі виграли

Одесити відсвяткували 85-річчя нічиєю з «Оболонню»

Центральний матч 18 туру першої ліги пройшов в Одесі, де «Чорноморець» у своє 85-річчя приймав столичну «Оболонь». «Моряки» більшу частину матчу провели в атаці, мали кілька слушних нагод вирвати перемогу, проти ближче були до поразки. Команда Павла Яковенка змарнувала два виходи віч-на-віч з воротарем господарів. Забила лише одразу: вихід один на один реалізував Майданевич. У господарів відзначився Вачіберадзе.

Потенційним лідером є рівненський «Верес». Він хоч і набрав на 2 очки менше за одеситів, проте має дві гри в запасі.

«Чорноморець» – «Оболонь» – 1:1 (Вачіберадзе, 80 – Майданевич, 7)

«Миколаїв» – «Альянс» – 2:0 (Одарюк, 39, Кравченко, 45+2)

«Полісся» – «Кристал» – 1:1 (Шевченко, 9 – Савченко, 34)

«Кремень» – «Гірник-Спорт» – 1:1 (Демченко, 22 – Твердохліб, 83)

«Прикарпаття» – «Верес» – 0:1 (Сергійчук, 55)

«Нива» – «Волинь» – 0:2 (Цюпа, 10, Рябов, 45+2)

«ВПК-Агро» – «Авангард» – 2:1 (Ксьонз, 22, Шмигельський, 76 – Ярмоленко, 19)

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