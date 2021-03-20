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    Перша ліга: коло претендентів на вихід у Прем’єр-лігу зростає

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    Одесити впевнено очолюють турнірну таблицю - Перша ліга: коло претендентів на вихід у Прем’єр-лігу зростає
    Одесити впевнено очолюють турнірну таблицю
    фото ФК Гірник-Спорт

    На підвищення в класі претендує одразу шість команд

    Першість у другій за силою ліги України з очки зору інтриги нині дасть фору командам з вищого дивізіону. На підвищення в класі тут претендують одразу шість команд. Не виключено, що до них можуть приєднатися ще дві, «Гірник-Спорт» і «Миколаїв», проте їхній старт у весінній частині змагань це припущення поки що спростовує. В 17 турі вони зазнали поразок від прямих конкурентів й збільшили відставання від лідерів. Ті, в свою чергу, в унісон перемогли.

    Перша ліга, 17 тур

    «Кристал» – «Агробізнес» – 1:4

    «Гірник-Спорт» – «Чорноморець» – 0:1

    «Прикарпаття» – «Оболонь» – 1:2

    «Волинь» – «ВПК-Агро» – 4:0

    «Металіст 1925» – «Миколаїв» – 1:0


    90

    20 березня зіграють: «Альянс» – «Нива», «Верес» – «Полісся».

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    Теги: ФК Чорноморець Перша ліга ФК «Оболонь-Бровар»
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