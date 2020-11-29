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    Чотири медалі перед кульмінацією. Українки демонструють клас на домашньому Євро з гімнастики (фото)

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Поліна Каріка чаклує з м'ячем під час чемпіонського виступу - Чотири медалі перед кульмінацією. Українки демонструють клас на домашньому Євро з гімнастики (фото)
    Поліна Каріка чаклує з м'ячем під час чемпіонського виступу
    Світлина - Марія Музиченко

    Наша команда вже виграла шість нагород

    Три золота, два срібла і бронза – такий доробок збірної України перед заключним змагальним днем 36-го чемпіонату Європи з художньої гімнастики, котрий сьогодні, 29 листопада, фінішує в Києві.

    Найрезультативнішими в складі української команди на цій першості виявилися майстрині групових вправ, які розпочали змагання з, можливо, не надто радісної для себе, але історичної з огляду на те, що останнє таке досягнення для української гімнастики датоване 1997 роком, бронзи в багатоборстві, а продовжили чемпіонством у командній першості в спілці з юніорками. Учора ж Валерія Юзьв’як, Діана Баєва, Анастасія Возняк, Марія Височанська та Маріола Боднарчук здобули золото у групових вправах з п’ятьма м’ячами і срібло – з трьома обручами та двома булавами.

    Цікаво, що золото у вправах з трьома обручами та двома булавами сенсаційно здобули туркені. Для Туреччини то взагалі перша медаль серед сеньорок на чемпіонатах Європи за весь час проведення змагань, тобто з 1978 року.

    Окрім сеньорок-груповичок, медалі вчора розігрували в усіх чотирьох окремих видах юніорки. Там українки теж не залишилися з порожніми руками. Поліна Каріка з Запоріжжя та Каріна Сидорак зі Львова до золота в командній першості додали відповідно медаль найвищої проби у вправі з м’ячем і срібло у вправі зі стрічкою.

    «Для мене це була велика мрія і вона збулася, - ділиться емоціями невдовзі після нагородження Поліна Каріка. – То незабутньо, коли стоїш на п’єдесталі, а на твою честь лунає гімн України».

    «Дуже задоволена своїм виступом, - каже Каріна Сидорак. – Навіть не думала про медаль. Тому коли посіла четверте місце у першому фіналі, зі скакалкою, не сильно засмутилася і відразу почала налаштовуватися на стрічку. Для мене велика честь – представляти нашу країну. І це срібло для мене на вагу золота. У цей важкий час, коли стартів майже немає і змагання з різних видів спорту скасовують, треба подякувати організаторам, що провели чемпіонат Європи і дали нам нагоду виступити».

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    Чотири медалі перед кульмінацією. Українки демонструють клас на домашньому Євро з гімнастики (фото)
    Чотири медалі перед кульмінацією. Українки демонструють клас на домашньому Євро з гімнастики (фото)
    Чотири медалі перед кульмінацією. Українки демонструють клас на домашньому Євро з гімнастики (фото)
    Чотири медалі перед кульмінацією. Українки демонструють клас на домашньому Євро з гімнастики (фото)
    Чотири медалі перед кульмінацією. Українки демонструють клас на домашньому Євро з гімнастики (фото)
    Чотири медалі перед кульмінацією. Українки демонструють клас на домашньому Євро з гімнастики (фото)
    Чотири медалі перед кульмінацією. Українки демонструють клас на домашньому Євро з гімнастики (фото)
    Чотири медалі перед кульмінацією. Українки демонструють клас на домашньому Євро з гімнастики (фото)
    Чотири медалі перед кульмінацією. Українки демонструють клас на домашньому Євро з гімнастики (фото)
    Чотири медалі перед кульмінацією. Українки демонструють клас на домашньому Євро з гімнастики (фото)
    Чотири медалі перед кульмінацією. Українки демонструють клас на домашньому Євро з гімнастики (фото)
    Чотири медалі перед кульмінацією. Українки демонструють клас на домашньому Євро з гімнастики (фото)
    Чотири медалі перед кульмінацією. Українки демонструють клас на домашньому Євро з гімнастики (фото)
    Чотири медалі перед кульмінацією. Українки демонструють клас на домашньому Євро з гімнастики (фото)
    Чотири медалі перед кульмінацією. Українки демонструють клас на домашньому Євро з гімнастики (фото)
    Чотири медалі перед кульмінацією. Українки демонструють клас на домашньому Євро з гімнастики (фото)
    Чотири медалі перед кульмінацією. Українки демонструють клас на домашньому Євро з гімнастики (фото)
    Чотири медалі перед кульмінацією. Українки демонструють клас на домашньому Євро з гімнастики (фото)
    Чотири медалі перед кульмінацією. Українки демонструють клас на домашньому Євро з гімнастики (фото)
    Чотири медалі перед кульмінацією. Українки демонструють клас на домашньому Євро з гімнастики (фото)
    Світлина - Марія Музиченко

    Завершиться чемпіонат Європи у Києві сьогодні, 29 листопада. Медалі у найпрестижнішому виді, індивідуальному багатоборстві, розіграють сеньорки. Початок змагань – о 11:45. Україну представлятимуть Влада Нікольченко і Єва Мелещук.

    Додамо, що чемпіонат Європи транслюється на платформі Oll.tv. Змагання у багатоборстві показуватиме також телеканал «Індіго».

    Іван Вербицький, «Главком»,
    Марія Музиченко (фото)

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    Теги: чемпіонат Європи художня гімнастика Єва Мелещук Анастасія Возняк Валерія Юзьв'як Марія Височанська Діана Баєва Маріола Боднарчук Каріна Сидорак Поліна Каріка
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