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    Яскравий український квінтет протягом півгодини виграв золото і срібло домашнього Євро з гімнастики

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    За останніх два дні українські дівчата Валерія Юзьв&rsquo;як, Діана Баєва, Анастасія Возняк, Марія Височанська та Маріола Боднарчук підіймалися на п'єдестал чотири рази - Яскравий український квінтет протягом півгодини виграв золото і срібло домашнього Євро з гімнастики
    За останніх два дні українські дівчата Валерія Юзьв’як, Діана Баєва, Анастасія Возняк, Марія Височанська та Маріола Боднарчук підіймалися на п'єдестал чотири рази
    Світлина - Іван Вербицький

    Загалом на чемпіонаті господарки виграли вже шість медалей

    Валерія Юзьв’як, Діана Баєва, Анастасія Возняк, Марія Височанська та Маріола Боднарчук принесли Україні золото і срібло в окремих видах у групових виступах сеньорок на домашньому чемпіонаті Європи, який триває в київському Палаці спорту.

    Золоту нагороду українки здобули у вправах з п’ятьма м’ячами. Саме помилка у цьому виді в стартовий змагальний день завадила нашим дівчатам поборотися за золото в багатоборстві, де наша команда в підсумку здобула бронзу. На цей раз українки підкорили м’ячі ідеально і, отримавши за свій виступ 35,350 бала, стали чемпіонками континенту. Срібло здобули гімнастки Ізраїлю (34,450), бронзу – команда Естонії (32,800).

    Українські дівчата в очікуванні чемпіонської оцінки
    Українські дівчата в очікуванні чемпіонської оцінки

    Невдовзі після того Юзьв’як, Возняк, Височанська, Боднарчук і Баєва вибороли по своїй четвертій медалі на цьому чемпіонаті. Вони стали срібними призерками у вправах з трьома обручами і двома булавами. При цьому українки мали однакову суму балів з чемпіонками, туркенями – 31,150, але поступилися за додатковими показниками. Бронзу виборола команда Азербайджану – 30,650.

    Нагадаємо, що раніше наш квінтет виграв бронзу в груповому багатоборстві і золото в командній першості.

    Загалом з урахуванням золота Поліни Каріки та срібла Каріни Сидорак серед юніорок наша команда здобула на домашньому Євро вже шість нагород - три золота, два срібла і бронзу.

    Завершиться чемпіонат 29 листопада найпрестижнішим видом програми - індивідуальним багатоборством. Україну представлятимуть Влада Нікольченко і Єва Мелещук. 

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    Теги: чемпіонат Європи художня гімнастика Анастасія Возняк Валерія Юзьв'як Марія Височанська Діана Баєва Маріола Боднарчук
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