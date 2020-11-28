Яскравий український квінтет протягом півгодини виграв золото і срібло домашнього Євро з гімнастики

За останніх два дні українські дівчата Валерія Юзьв’як, Діана Баєва, Анастасія Возняк, Марія Височанська та Маріола Боднарчук підіймалися на п'єдестал чотири рази

Загалом на чемпіонаті господарки виграли вже шість медалей

Валерія Юзьв’як, Діана Баєва, Анастасія Возняк, Марія Височанська та Маріола Боднарчук принесли Україні золото і срібло в окремих видах у групових виступах сеньорок на домашньому чемпіонаті Європи, який триває в київському Палаці спорту.

Золоту нагороду українки здобули у вправах з п’ятьма м’ячами. Саме помилка у цьому виді в стартовий змагальний день завадила нашим дівчатам поборотися за золото в багатоборстві, де наша команда в підсумку здобула бронзу. На цей раз українки підкорили м’ячі ідеально і, отримавши за свій виступ 35,350 бала, стали чемпіонками континенту. Срібло здобули гімнастки Ізраїлю (34,450), бронзу – команда Естонії (32,800).

Українські дівчата в очікуванні чемпіонської оцінки

Невдовзі після того Юзьв’як, Возняк, Височанська, Боднарчук і Баєва вибороли по своїй четвертій медалі на цьому чемпіонаті. Вони стали срібними призерками у вправах з трьома обручами і двома булавами. При цьому українки мали однакову суму балів з чемпіонками, туркенями – 31,150, але поступилися за додатковими показниками. Бронзу виборола команда Азербайджану – 30,650.

Нагадаємо, що раніше наш квінтет виграв бронзу в груповому багатоборстві і золото в командній першості.

Загалом з урахуванням золота Поліни Каріки та срібла Каріни Сидорак серед юніорок наша команда здобула на домашньому Євро вже шість нагород - три золота, два срібла і бронзу.

Завершиться чемпіонат 29 листопада найпрестижнішим видом програми - індивідуальним багатоборством. Україну представлятимуть Влада Нікольченко і Єва Мелещук.