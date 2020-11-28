Яскравий український квінтет протягом півгодини виграв золото і срібло домашнього Євро з гімнастики
Загалом на чемпіонаті господарки виграли вже шість медалей
Валерія Юзьв’як, Діана Баєва, Анастасія Возняк, Марія Височанська та Маріола Боднарчук принесли Україні золото і срібло в окремих видах у групових виступах сеньорок на домашньому чемпіонаті Європи, який триває в київському Палаці спорту.
Золоту нагороду українки здобули у вправах з п’ятьма м’ячами. Саме помилка у цьому виді в стартовий змагальний день завадила нашим дівчатам поборотися за золото в багатоборстві, де наша команда в підсумку здобула бронзу. На цей раз українки підкорили м’ячі ідеально і, отримавши за свій виступ 35,350 бала, стали чемпіонками континенту. Срібло здобули гімнастки Ізраїлю (34,450), бронзу – команда Естонії (32,800).
Невдовзі після того Юзьв’як, Возняк, Височанська, Боднарчук і Баєва вибороли по своїй четвертій медалі на цьому чемпіонаті. Вони стали срібними призерками у вправах з трьома обручами і двома булавами. При цьому українки мали однакову суму балів з чемпіонками, туркенями – 31,150, але поступилися за додатковими показниками. Бронзу виборола команда Азербайджану – 30,650.
Нагадаємо, що раніше наш квінтет виграв бронзу в груповому багатоборстві і золото в командній першості.
Загалом з урахуванням золота Поліни Каріки та срібла Каріни Сидорак серед юніорок наша команда здобула на домашньому Євро вже шість нагород - три золота, два срібла і бронзу.
Завершиться чемпіонат 29 листопада найпрестижнішим видом програми - індивідуальним багатоборством. Україну представлятимуть Влада Нікольченко і Єва Мелещук.