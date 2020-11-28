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    «Золотий» м’яч, і «срібна» скакалка. Україна здобула ще дві нагороди на домашньому Євро з гімнастики

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    Новоспечена чемпіонка Європи Поліна Каріка - «Золотий» м’яч, і «срібна» скакалка. Україна здобула ще дві нагороди на домашньому Євро з гімнастики
    Новоспечена чемпіонка Європи Поліна Каріка
    Світлина - Іван Вербицький

    Золоту нагороду здобула Поліна Каріка

    Збірна України здобула золото і срібло в окремих видах гімнастичного багатоборства серед юніорок на чемпіонаті Європи, який триває в київському Палаці спорту.

    Золоту нагороду у вправі з м’ячем виборола запоріжанка Поліна Каріка. Вона перемогла з сумою 22,800. Другою стала болгарка Стліана Ніколова (22,700), третьою – білоруска Єлизавета Зоркіна (22,550).

    Львів’янка Каріна Сидорак натомість виборола срібло у вправах зі стрічкою. Вона отримала за свій виступ 21,200 бала й програла тільки вище згадуваній мініатюрній болгарці Стліані Ніколовій (21,550). Бронзу здобула Дарія Атаманов з Ізраїлю – 21,150.

    Каріна Сидорак
    Каріна Сидорак

    Трохи раніше Каріна Сидорак зупинилася в кроці від п’єдесталу у вправах зі скакалкою. За свій виступ вона отримала 20,800 бала і програла тільки п’ять сотих бронзовій призерці, болгарці Еві Брезалієвій. Золото в цьому виді виборола білоруска Діна Аґішева (21,550), срібло – Дарія Атаманов з Ізраїлю (21,500).

    Дарія Атаманов
    Дарія Атаманов

    Дарія Атаманов доповнила свою колекцію золотом у вправах з булавами. Вона перемогла з результатом 24,350. Другою, програвши рівно бал, стала білоруска Єлизавета Зоркіна. Бронзу виграла угорка Евілін Вікторія Кочіш (22,900). Українка Меланія Тур стала у вправах з булавами шостою – 21,100.

    Нагадаємо, що у п'ятницю, 27 листопада, українки виграли золото у командній першості і бронзу у групових вправах сеньорок. 

    У ці хвилини на чемпіонаті Європи в Києві за медалі в окремих видах групових вправ боряться сеньорки.

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    Теги: чемпіонат Європи художня гімнастика Збірна України Меланія Тур Каріна Сидорак Поліна Каріка Діна Аґішева Ева Брезалієва Дарія Атаманов Стліана Ніколова Евілін Вікторія Кочіш Єлизавета Зоркіна
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