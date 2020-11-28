«Золотий» м’яч, і «срібна» скакалка. Україна здобула ще дві нагороди на домашньому Євро з гімнастики

Золоту нагороду здобула Поліна Каріка

Збірна України здобула золото і срібло в окремих видах гімнастичного багатоборства серед юніорок на чемпіонаті Європи, який триває в київському Палаці спорту.

Золоту нагороду у вправі з м’ячем виборола запоріжанка Поліна Каріка. Вона перемогла з сумою 22,800. Другою стала болгарка Стліана Ніколова (22,700), третьою – білоруска Єлизавета Зоркіна (22,550).

Львів’янка Каріна Сидорак натомість виборола срібло у вправах зі стрічкою. Вона отримала за свій виступ 21,200 бала й програла тільки вище згадуваній мініатюрній болгарці Стліані Ніколовій (21,550). Бронзу здобула Дарія Атаманов з Ізраїлю – 21,150.

Каріна Сидорак

Трохи раніше Каріна Сидорак зупинилася в кроці від п’єдесталу у вправах зі скакалкою. За свій виступ вона отримала 20,800 бала і програла тільки п’ять сотих бронзовій призерці, болгарці Еві Брезалієвій. Золото в цьому виді виборола білоруска Діна Аґішева (21,550), срібло – Дарія Атаманов з Ізраїлю (21,500).

Дарія Атаманов

Дарія Атаманов доповнила свою колекцію золотом у вправах з булавами. Вона перемогла з результатом 24,350. Другою, програвши рівно бал, стала білоруска Єлизавета Зоркіна. Бронзу виграла угорка Евілін Вікторія Кочіш (22,900). Українка Меланія Тур стала у вправах з булавами шостою – 21,100.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 27 листопада, українки виграли золото у командній першості і бронзу у групових вправах сеньорок.

У ці хвилини на чемпіонаті Європи в Києві за медалі в окремих видах групових вправ боряться сеньорки.

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