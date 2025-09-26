Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Росії
У Росії горить НПЗ
фото: соціальні мережі

На Афіпському НПЗ розгорілася масштабна пожежа після атаки 

У ніч на 26 вересня безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Цієї ночі ударні БпЛА у черговий раз уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Як відомо, внаслідок ударів там розгорілася масштабна пожежа.

Афіпський НПЗ – це великий російський нафтопереробний завод, який розташований поблизу селища Афіпський у Краснодарському краї, з проєктною потужністю переробки 6,25 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство входить до групи компаній «Сафмар» і є одним із найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії, займаючись виробництвом бензину та дизельного пального.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня у Росії було атаковано Афіпський НПЗ у Краснодарському краю та Куйбишевський НПЗ у Самарській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У ніч на 24 серпня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єкту паливно-енергетичної інфраструктури в Росії. Ціллю став Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

До слова, Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області, що належить «Роснафті», зупинив переробку нафти 28 серпня після атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За інформацією джерел видання, пошкоджень зазнали дві основні установки первинної переробки – ЕЛД-4 та ЕЛД-5, кожна потужністю 70 000 барелів на добу. Також пошкоджено деякі вторинні установки.

Загальна потужність Куйбишевського НПЗ становить 7 млн тонн нафти на рік.

Теги: пожежа росія завод

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саміт ШОС прийняв підсумкову декларацію без згадки про Україну
Історичний результат саміту ШОС у Китаї. Ні слова про Україну
2 вересня, 14:49
Путін фактично заявив про бажання без крові взяти те, що не зміг захопити за 11 років війни
Ультиматум Путіна – неприйнятний: чим небезпечний для України відхід з Донбасу
8 вересня, 12:00
Чим проєвропейські політики відрізняються від проросійських?
Чим проєвропейські політики краще за проросійських?
9 вересня, 14:38
У Запоріжжі всі служби працюють на місці влучання у житлову п'ятиповерхівку
Атака на Запоріжжя: Зеленський розповів про наслідки
30 серпня, 09:49
Інцидент трапився, коли жінка тримала пляшку, яка несподівано розірвалася
У Росії шампанське вибухнуло і пробило жінці око
4 вересня, 11:04
Головний дипломат Словаччини закликав до мирних переговорів, які розпочав Трамп
Глава МЗС Словаччини цинічно висловився про дрони, які впали у Польщі, і розлютив соцмережі
11 вересня, 09:39
У Леніградській області горить Кірішський НПЗ
У Росії безпілотниками атаковано Кірішський НПЗ
14 вересня, 04:56
Серед учасників – переважно країни, які або перебувають у сфері впливу РФ
Клоноване Євробачення. Російська пропаганда визнала свою неймовірну брехню
22 вересня, 14:08
Результати та ступінь ураження уточнюються
Генштаб підтвердив ураження нафтооб’єктів у РФ та літаків у Криму
23 вересня, 14:37

Соціум

Податок для чотирилапих туристів: місто в Італії розгляне законопроєкт
Податок для чотирилапих туристів: місто в Італії розгляне законопроєкт
Винищувачі НАТО перехопили п’ять російських літаків
Винищувачі НАТО перехопили п’ять російських літаків
У Франції над військовою базою зафіксовано невідомі дрони
У Франції над військовою базою зафіксовано невідомі дрони
У Підмосков’ї знайдено мертвим ексголову транспортного комітету Петербурга
У Підмосков’ї знайдено мертвим ексголову транспортного комітету Петербурга
США піднімали винищувачі для перехоплення російських літаків поблизу Аляски
США піднімали винищувачі для перехоплення російських літаків поблизу Аляски
Канада отримала унікальний шанс зупинити «відтік мізків»: усе через Трампа
Канада отримала унікальний шанс зупинити «відтік мізків»: усе через Трампа

Новини

В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Вчора, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua