Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Росії

На Афіпському НПЗ розгорілася масштабна пожежа після атаки

У ніч на 26 вересня безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Цієї ночі ударні БпЛА у черговий раз уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Як відомо, внаслідок ударів там розгорілася масштабна пожежа.

Афіпський НПЗ – це великий російський нафтопереробний завод, який розташований поблизу селища Афіпський у Краснодарському краї, з проєктною потужністю переробки 6,25 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство входить до групи компаній «Сафмар» і є одним із найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії, займаючись виробництвом бензину та дизельного пального.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня у Росії було атаковано Афіпський НПЗ у Краснодарському краю та Куйбишевський НПЗ у Самарській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У ніч на 24 серпня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єкту паливно-енергетичної інфраструктури в Росії. Ціллю став Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

До слова, Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області, що належить «Роснафті», зупинив переробку нафти 28 серпня після атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За інформацією джерел видання, пошкоджень зазнали дві основні установки первинної переробки – ЕЛД-4 та ЕЛД-5, кожна потужністю 70 000 барелів на добу. Також пошкоджено деякі вторинні установки.

Загальна потужність Куйбишевського НПЗ становить 7 млн тонн нафти на рік.