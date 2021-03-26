Молодий український нападник уклав контракт з французьким клубом

Гравець львівського «Руху» влітку перейде до «Труа»

Нападник львівського «Руху» Микола Кухаревич влітку перейде до французького «Труа». Про це повідомляє офіційний сайт українського клубу. Угода набуде чинності 1 липня 2021 року.

Повідомляється, що на 19-річного футболіста зі зростом 193 см претендували інші європейські клуби. Але після переговорів Кухаревич зупинив свій вибір на Франції.

Труа лідирує у французькій Лізі 2. Майбутня команда Кухаревича випереджає найближчого переслідувача на три очки.

У поточному сезоні Микола забив два голи в 17 іграх за «Рух».

«Емоції приємні. Давно цього чекав. Хочеться спробувати щось нове, вийти на новий для себе рівень. Моя мрія стає ближчою, – розповів клубній прес-службі Кухаревич. – На те ми й граємо у футбол, щоб нас запрошували у європейські клуби. Звісно, я вже переглядав деякі матчі французького «Труа». Цікава команда, сподіваюсь, вони підвищаться у класі за підсумками цього сезону. Наразі всі мої думки тільки про «Рух». Наше головне завдання – зберегти прописку у Прем’єр-лізі. Мені як нападнику хочеться якнайбільше забити. А після завершення сезону буду ставити перед собою нові цілі».