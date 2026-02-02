Головна Світ Соціум
Папа Римський закликав до миру напередодні Олімпіади

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Папа Римський закликав до миру напередодні Олімпіади
Папа Римський Лев XIV закликав світових лідерів скористатися зимовими Олімпійськими іграми для деескалації
фото: Reuters

Як відомо, Україна підтримує ініціативу Італії щодо оголошення всесвітнього перемир’я на період зимових Олімпійських ігор

Папа Римський Лев XIV закликав світових лідерів скористатися зимовими Олімпійськими іграми в Італії як можливістю для деескалації конфліктів і відновлення діалогу між державами. Про це він заявив після традиційної молитви у Ватикані, пише «Главком».

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого в Мілані та на альпійському курорті Кортіна-д’Ампеццо.

Понтифік наголосив, що масштабні спортивні події несуть «потужне послання братерства» та здатні відродити надію на мир у світі. Він також нагадав про давню традицію олімпійського перемир’я, яка історично супроводжує проведення ігор.

«Я сподіваюся, що ті, хто відповідає за мир між народами й обіймає владні посади, зроблять конкретні кроки для деескалації та діалогу», – додав він.

Раніше повідомлялось, що Організація Обʼєднаних Націй спільно з організаторами зимових Олімпійських ігор закликала всі держави та сторони збройних конфліктів оголосити глобальну паузу у війнах на період проведення ігор у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Відповідну ініціативу підтримала Генеральна асамблея ООН,

Раніше повідомлялось, що речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна підтримує ініціативу Італії щодо оголошення всесвітнього перемир’я на період зимових Олімпійських ігор, які проходитимуть з 6 по 22 лютого 2026 року.

Теги: Папа Римський олімпійські ігри перемир'я

Соціум

Папа Римський закликав до миру напередодні Олімпіади
Папа Римський закликав до миру напередодні Олімпіади
П’ятирічного хлопчика, затриманого агентами ІСЕ, звільнено з-під варти
П’ятирічного хлопчика, затриманого агентами ІСЕ, звільнено з-під варти
Україна «буде мертва вже завтра»: міністр оборони Німеччини зробив моторошне застереження Заходу
Україна «буде мертва вже завтра»: міністр оборони Німеччини зробив моторошне застереження Заходу
Росіян у Московській області скосила рідкісна хвороба
Росіян у Московській області скосила рідкісна хвороба
Власник готелю в Польщі покарав антиукраїнську партію
Власник готелю в Польщі покарав антиукраїнську партію
Скасовано тисячі авіарейсів у США: яка причина
Скасовано тисячі авіарейсів у США: яка причина

