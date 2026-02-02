Папа Римський закликав до миру напередодні Олімпіади

Як відомо, Україна підтримує ініціативу Італії щодо оголошення всесвітнього перемир’я на період зимових Олімпійських ігор

Папа Римський Лев XIV закликав світових лідерів скористатися зимовими Олімпійськими іграми в Італії як можливістю для деескалації конфліктів і відновлення діалогу між державами. Про це він заявив після традиційної молитви у Ватикані, пише «Главком».

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого в Мілані та на альпійському курорті Кортіна-д’Ампеццо.

Понтифік наголосив, що масштабні спортивні події несуть «потужне послання братерства» та здатні відродити надію на мир у світі. Він також нагадав про давню традицію олімпійського перемир’я, яка історично супроводжує проведення ігор.

«Я сподіваюся, що ті, хто відповідає за мир між народами й обіймає владні посади, зроблять конкретні кроки для деескалації та діалогу», – додав він.

Раніше повідомлялось, що Організація Обʼєднаних Націй спільно з організаторами зимових Олімпійських ігор закликала всі держави та сторони збройних конфліктів оголосити глобальну паузу у війнах на період проведення ігор у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Відповідну ініціативу підтримала Генеральна асамблея ООН,

Раніше повідомлялось, що речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна підтримує ініціативу Італії щодо оголошення всесвітнього перемир’я на період зимових Олімпійських ігор, які проходитимуть з 6 по 22 лютого 2026 року.