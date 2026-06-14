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Бразилія розписала нічию з Марокко на Чемпіонаті світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Бразилія розписала нічию з Марокко на Чемпіонаті світу 2026
Бразилія входить до когорти претендентів на перемогу на Чемпіонаті світу 2026
фото: Sipa USA

Бразильська команда провела не найкращий матч проти збірної Марокко

Збірна Бразилії провела важкий матч у першому турі групового етапу Чемпіонату світу 2026 проти півфіналістів минулої світової першості, команди Марокко, який завершився з рахунком 1:1. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Бразилія залишається найтитулованішою збірною світу, хоча востаннє вигравала чемпіонат світу ще у 2002 році. Від команди Карло Анчелотті традиційно чекають боротьби за трофей, навіть попри не надто переконливий відбір, у якому «селесао» зазнали шести поразок у 18 матчах.

У складі бразильців вистачає зірок: Маркіньйос, Габріель, Рафінья, Вінісіус Жуніор, а окрему увагу привертає повернення Неймара. Анчелотті робить ставку на схему 4-2-3-1, маючи широкий вибір атакувальних виконавців, зокрема й молодого Ендріка. Водночас нинішня Бразилія вже не покладається лише на атаку, тому роль Каземіро та оборонної ланки залишається не менш важливою.

Марокко після історичного півфіналу Чемпіонату світу 2022 підходить до турніру з високими очікуваннями. Повторити той успіх буде складно, але вихід до плейоф і черговий гучний результат виглядають цілком реальними.

Новий наставник Мохамед Уахбі раніше працював із молодіжними командами та привів збірну Марокко U-20 до титулу чемпіона світу. Тепер він спирається на досвідчених лідерів: воротаря Буну, захисника Хакімі, півзахисника Амрабата та форварда Ель-Каабі. Особливі надії покладають на Браїма Діаса, який яскраво проявив себе на Кубку африканських націй. Якщо ж він не стане головною зіркою команди, про себе може голосно заявити молодий талант Шемсдін Тальбі.

Хід гри 

Матч між Бразилією та Марокко вийшов доволі рівним і напруженим. Марокканці не злякалися статусу суперника та вже в середині першого тайму покарали бразильців за помилку в обороні. На 21-й хвилині Браїм Діас чудовою передачею вивів Ісмаеля Сайбарі сам на сам із Аліссоном, а той холоднокровно переграв воротаря і відкрив рахунок.

Бразилія більше володіла м'ячем та частіше атакувала, але довгий час не могла перетворити свою перевагу на голи. Найактивнішими попереду були Вінісіус Жуніор та Ігор Тьяго, однак захист Марокко та воротар Яссін Буну діяли впевнено. Втім, на 32-й хвилині «селесао» все ж зрівняли рахунок: Вінісіус отримав м'яч на лівому фланзі, змістився ближче до центру і потужним ударом відправив його у дальню дев'ятку.

До перерви бразильці були близькими до другого гола. Особливо небезпечним став момент Лукаса Пакети, який пробивав фактично впритул, але Буну продемонстрував чудову реакцію і врятував свою команду. 

На початку другого тайму команда Карло Анчелотті заволоділа ініціативою та значно більше часу проводила на половині поля суперника. Проте головною перешкодою для бразильців став Буну. Голкіпер Марокко спочатку потягнув складний удар Ігора Тьяго під поперечину, а потім впевнено діяв під час інших небезпечних моментів біля своїх воріт. Марокканці ж зробили ставку на організовану гру в обороні та швидкі випади вперед, хоча після перерви створювали значно менше гостроти.

У заключні хвилини Бразилія продовжувала тиснути, але марокканська оборона витримала цей натиск. Навіть після тривалої компенсованої арбітром паузи «селесао» так і не змогли знайти шлях до другого гола. У підсумку матч завершився бойовою нічиєю 1:1, яка навряд чи повністю задовольнила бразильців, але стала цілком заслуженим результатом для Марокко, яке вкотре довело, що здатне на рівних грати з найсильнішими збірними світу.

Чемпіонат світу. Груповий етап. Квартет C

Бразилія – Марокко 1:1 (1:1)

  • Голи: Сайбарі (21) – Вінісіус (32)

Нагадаємо, що перед цим Катар шокував Швейцарію і вириває нічию на Чемпіонаті світу 2026

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Марокко Бразилія

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