Телевізори на вулицях і влада банд. Як Гаїті вболіватиме за свою збірну на ЧС

Уже о 4:00 Гаїті проведе перший матч Чемпіонату світу проти команди Шотландії

Напередодні матчу першого туру групи C Чемпіонату світу 2026 між Гаїті та Шотландією вулиці Бостона перетворилися на справжнє футбольне свято. Про це повідомляє «Главком».

Особлива атмосфера на вулицях

На площі Коплі-сквер традиційні гаїтянські музичні гурти рара зійшлися у дружньому музичному протистоянні з волинкарями знаменитої шотландської «Тартанової армії». Для Бостона ця подія має особливе значення, адже тут проживає одна з найбільших гаїтянських громад у США.

Для збірної Гаїті цей Чемпіонат світу є історичним. Команда повернулася на мундіаль уперше за 52 роки після свого єдиного попереднього виступу на турнірі в 1974 році. Тоді гаїтяни програли всі три матчі, а тепер сподіваються здобути перші очки в історії мундіалей. Зважаючи на присутність у групі Бразилії та Марокко, саме матч із Шотландією вважається для «ле гренадерів» ключовим у боротьбі за позитивний результат.

В умовах затяжної гуманітарної кризи футбол став для мільйонів людей джерелом надії та приводом для єдності. Через нестачу електроенергії місцеві громади та благодійні організації навіть встановлюють телевізори із системами живлення від сонячних батарей, щоб якомога більше мешканців країни могли побачити виступ своєї збірної на найбільшому футбольному турнірі планети.

Важкий шлях до Чемпіонату світу

Шлях до фінальної частини був непростим. Через складну безпекову ситуацію та діяльність озброєних угруповань збірна вже кілька років не проводить домашніх матчів на батьківщині, приймаючи суперників на Кюрасао. Попри це команда виграла свою групу у відборі КОНКАКАФ і здобула путівку на турнір.

Головний тренер Себастьєн Міньє створив колектив, який об'єднав представників гаїтянської діаспори з різних куточків світу. Більшість футболістів народилися за межами країни та виступають у клубах різних держав.

Серед лідерів команди особливо вирізняється найкращий бомбардир в історії збірної Дюкенс Назон, який народився у Франції, але став справжнім символом гаїтянського футболу. Також увагу привертає захисник Ганнес Делькруа, який після виступів за Бельгію вирішив представляти країну свого походження.

Нагадаємо, що матч Канади та Боснії і Герцеговини на Чемпіонаті світу 2026 мав особливий підтекст.