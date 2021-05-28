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    Де дивитися фінал Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» – «Челсі»

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    Де дивитися фінал Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» – «Челсі»
    Фото з відкритих джерел

    29 травня в Порту розіграють головний трофей європейського сезону

    Матчем за трофей Ліги чемпіонів завершиться клубний футбольний сезон. «Манчестер Сіті» та «Челсі» з’ясують, хто з них гідний називатися найкращим. В Англії обидві команди фінішували на високих швидкостях, а в очних зустрічах перевага на боці «синіх». «Манчестер Сіті» поступився їм у півфіналі Кубку Англії та вже в травні в чемпіонаті. Таким чином, тренер манкуніанців Хосеп Гвардіола ще жодного разу не перемагав в Англії тренера Томаса Тухеля.

    Візьме участь у фіналі і представник України. Олександр Зінченко потрапив у заявку на матч. Є в ній і колишній капітан «Шахтаря» Фернандіньо.

    У «Челсі» також бойовий склад, травмованих немає.

    Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 29 травня о 22:00. Телетрансляцію організують телеканал «Футбол 1», медіаплатформи «Воля TV», MEGOGO, «Київстар ТБ», Vodafone TV та OLL.TV.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Челсі ФК Манчестер Сіті
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    Де дивитися фінал Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» – «Челсі»