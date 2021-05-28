Де дивитися фінал Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» – «Челсі»

29 травня в Порту розіграють головний трофей європейського сезону

Матчем за трофей Ліги чемпіонів завершиться клубний футбольний сезон. «Манчестер Сіті» та «Челсі» з’ясують, хто з них гідний називатися найкращим. В Англії обидві команди фінішували на високих швидкостях, а в очних зустрічах перевага на боці «синіх». «Манчестер Сіті» поступився їм у півфіналі Кубку Англії та вже в травні в чемпіонаті. Таким чином, тренер манкуніанців Хосеп Гвардіола ще жодного разу не перемагав в Англії тренера Томаса Тухеля.

Візьме участь у фіналі і представник України. Олександр Зінченко потрапив у заявку на матч. Є в ній і колишній капітан «Шахтаря» Фернандіньо.

У «Челсі» також бойовий склад, травмованих немає.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 29 травня о 22:00. Телетрансляцію організують телеканал «Футбол 1», медіаплатформи «Воля TV», MEGOGO, «Київстар ТБ», Vodafone TV та OLL.TV.